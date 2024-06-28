蕭副總統參觀食品展 力挺產業界創新
台北國際食品展覽會26日登場，副總統蕭美琴今天前往參觀，以實際行動肯定並支持台灣食品產業界的創新與努力。
蕭副總統上午前往「2024台北國際食品展覽會」參觀，總統抵達後，在外貿協會董事長黃志芳、立委邱議瑩、林岱樺、李昆澤陪同下參觀，蕭副總統先後參觀嘉義優鮮館、高雄物產館、台灣甘藷產業策略聯盟、雲林良品館、嘉市好店、時食台東館、OTOP中小企業主題館、品味南投館、永續花蓮館、台中領鮮館、台灣館等展場攤位。
副總統了解台灣食品產業結合未來趨勢與創新技術，充分展現台灣食品新鮮、豐富及環境友善的多元風貌，沿途副總統也與前來參觀食品展的民眾親切互動、寒暄交流。
今年「台北國際食品展覽會」26日至29日在南港展覽一館及二館舉行，共有逾1600家國內外廠商擺設近4500個攤位，展現食品產業的復甦與活力。
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