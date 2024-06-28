張元植命喪白朗峰 外館接獲法方通知前往 盡全力協助家屬

台灣知名登山家張元植昨天（27日）在攀登白朗峰針峰北壁時，墜落250公尺，當場死亡。我駐法代表處已接獲法方通知，並前往協助確認身分，我駐法代表吳志中表示，家屬若有任何需要，會盡全力協助處理後續事宜。

據了解，張元植是到位於法、瑞、義邊界的白朗峰夏慕尼（Chamonix-Mont-Blanc)登山，在攀登白朗峰針峰北壁時，墜落250公尺，當場死亡。同行台灣友人發現人不見後求救。

我代表處接獲夏慕尼當地警方通知，已前往協助法國警方確認死者身分，並陸續處理後續相關事宜。並和同行的台灣友人了解狀況，張的友人已通知台灣家屬。

法國媒體報導，當地時間27日上午7時30分，台灣登山隊在白朗峰積雪的針峰北壁攀爬，當地憲兵隊說，這是「一個非技術攀登路段」，進入白朗峰山脈時，他們還沒使用繩索。另一名33歲登山者表示「聽見墜落的聲音，但沒有看到」。救援隊提醒大家，只需「一時疏忽」就可能發生悲劇。

白朗峰山區救難直升機即時到現場，救援人員找到「已無生命跡象」的屍體。遇難者和倖存者均被轉移到Bois直升機停機坪。

報導指出，救援人員藉這場悲劇要提醒大家，「目前的雪況並不理想，要確認天氣和積雪情況。」這些都是在攀登前必須採取的預防措施。

2019年張元植與呂忠翰一同登頂世界第五高峰馬卡魯峰，他以使用氧氣的方式登頂，呂忠翰無氧攀登成功。

台灣山友今早在社群紛紛悼念，有人說，「不敢相信」，「安息在你最愛的山上」，也有人說，36歲，正是體力與攀登技能的巔峰期，彗星墜落，令人嘆惋。