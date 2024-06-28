文化部校外文化體驗 藝起去旅行 推動文化平權

安樂國中體驗國立中正紀念堂「手作黏土-樂活松鼠」課程。 圖／基隆市文化局 提供

文化部為鼓勵國中小學生走出校園，走進文化場館，補助基隆市文化局規劃校外文化體驗活動，112學年度「藝起去旅行」三條路線共計出動超過110台車次，滿載年輕學子前往文化部所轄文化場館及基隆要塞司令部，總共超過2000名基隆學子受惠。

建德國小於國立臺灣博物館鐵道園區聆聽導覽。 圖／基隆市文化局 提供

基隆市文化局表示，「藝起去旅行」行經路線包括國立中正紀念堂、國家人權博物館、國家兩廳院、國立臺灣博物館、國立國父紀念館及基隆要塞司令部。各場館提供各具特色的導覽、手作體驗及實境解謎，讓學童不只坐著聽解說，也能動手玩中學，體驗並學習課本以外的知識。

武崙國小體驗國立中正紀念堂—自由之路集章活動。 圖／基隆市文化局 提供

除了走訪文化部所轄文化場館，路線中也安排基隆要塞司令部踩點，基隆市定古蹟要塞司令部，為日治時期北台灣最高之軍事指揮中心，2018年，文化局進行修復再利用工程後交由民間營運，如今以「司令大院子」之名重新對外開放，有景點、有美食，一窺古蹟之美。

七堵國小於國家人權博物館-白色恐怖景美紀念園區體驗實境解謎。 圖／基隆市文化局 提供

這次參加學童迴響相當熱烈，「因為可以學到很多台灣歷史，覺得非常有趣。手作鳥巢很好玩，希望下一次還可以去玩。」，「我覺得中正紀念堂讓我知道很多以前發生的事，基隆要塞司令部的導遊介紹古蹟歷史還帶著我們看畫，很精彩！」，「人權博物館的解謎很有趣，想要再玩ㄧ次。」，「到人權博物館可以看到以前的押房，押房很恐怖，但可以知道白色恐怖事件的由來，我覺得我學到了很多課外知識。」，不少學生表示，感謝有這次校外文化體驗活動，才能第一次親自到訪該文化景點。

長興國小聆聽國家兩廳院導覽，說明戲劇院三十周年紀念屏風設計理念。 圖／基隆市文化局 提供

校外文化體驗活動好評不斷，因此113學年度的新路線、新規劃也即將於9月份啟動，這次將包含基隆白米甕砲台暨太白社區社造點、基隆美術館及陽明海洋文化藝術館等。

七堵國小於基隆要塞司令部前合照。 圖／基隆市文化局 提供

基隆市文化局精心規劃五大主題路線，「藝起去旅行之藝文場館」、「藝起去旅行之博物館」、「藝起去旅行之走進歷史」、「藝起來看戲」及「藝起玩國樂」，配合文化部所轄文化場館，中央與地方攜手合作，開啟不一樣的文化體驗視野，屆時文化局將公告通知基隆市各國中小學校報名。

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