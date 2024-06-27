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西部離岸風電愈蓋愈多 漁民怨「說好的溝通呢」

中央社／ 台北27日電
台灣西半部外海持續發展離岸風電，與漁民地衝突也日漸增多。圖／聯合報系資料照片
台灣西半部外海持續發展離岸風電，與漁民地衝突也日漸增多。圖／聯合報系資料照片

為增加綠能，台灣西半部外海持續發展離岸風電，但傳出漁民及光電業者不時發生衝突。雲林漁民反映，雖然有在磨合，但仍沒辦法落實提先告知，盼政府及業者加強與在地漁民溝通

漁民權益暨環境永續中心今天發布離岸風電與漁業聯絡指南建議。

與會的台電公司董事長曾文生接受媒體訪問時表示，台電的離岸風電2期接下來會開始施工，會與人員溝通，漁民想要知道的是在風場附近海域作業時，可能會遇到什麼狀況。

曾文生表示，會提早提供如船舶施工等資訊，在網站上提醒；過去的經驗是與近海漁民及漁會互動，在離岸風電施工過程中，需要資訊流通及溝通，是可以做到的，也會來努力。

雲林縣近沿海作業漁船協進會理事長李平順接受媒體訪問時表示，部分業者一直到現在都沒有真正落實施作前的協議，如施工聯絡等，很潦草帶過。他舉例，曾有廠商的饋線出問題，沒有事先溝通就以公文型式要漁民退讓，完全沒有協調空間。

李平順說，之前的協議是，業者施工當中，漁民會盡量避讓，反之，漁民在捕撈時他們也應該避讓；現在雖然都有在磨合，但還是沒辦法很確實落實提先告知，「最大的困擾就是施工會造成漁民漁獲銳減」。

李平順認為，如果能落實事先得知，當然會是正向幫助；漁民都很善良，業者是「想要做好鄰居，還是做壞朋友」，都在同一片海域，好鄰居就好好溝通；目前在雲林離岸風電開發的確對地方沒有什麼正向發展，現在說未來有什麼回饋金還太遙遠。

漁環中心研究員吳斐竣表示，離岸風電進入海域時，可能會對漁場、航道或生態保育等現有海洋空間，造成空間排擠效應，即使是同一個漁場，不同漁業活動和風場之間的衝突問題也不盡相同。

吳斐竣說，建立離岸風電業者和漁民之間有效的溝通機制，促進離岸風電業者和漁業利害關係人共商漁業影響減輕對策，降低離岸風電開發的社會衝突。

溝通 漁民 雲林

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