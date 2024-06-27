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民進黨辦性騷擾防治訓練 林右昌：追求性平是重要價值

中央社／ 台北27日電
民進黨去年爆發me too事件後加強性平教育。圖／聯合報系資料照片
民進黨去年爆發me too事件後加強性平教育。圖／聯合報系資料照片

民進黨性別平等事務部今天舉辦例行性黨工性騷擾防治教育訓練，邀請專家分析職場性騷擾防治實務技巧訓練暨案例。民進黨秘書長林右昌說，持續加強主管與黨工性平教育，期望讓民進黨成為性別友善的職場環境。

民進黨發布新聞稿表示，性平部今天邀請台灣友性創心協會監事林秀怡以「職場性騷擾？！我這樣處理OK嗎？」為題，進行職場性騷擾防治實務技巧訓練暨案例分析。

依照「性別平等工作法」規定30人以上公司需定期規畫性騷擾防治相關教育訓練，民進黨已於3月8日舉辦主管的相關課程培訓，這次對象為全體黨工，講師透過實例來分享碰到性騷擾時的處理原則，包括，合理的人際界線、當自身或他人遇到性騷擾問題時應如何處理。

林右昌表示，追求性別平等是民進黨很重要的價值，營造性別友善工作環境是達成這個目標的重要任務。身為執政黨，有義務擔任領頭羊的角色，推動性別平等及防治性騷擾。

林右昌說，去年5月爆發me too事件發生後，民進黨隨即全面檢視性騷擾防治與調查機制，以5項工作強化性騷擾防治的改革措施，包括擴大適用範圍與保護對象、強化既有申訴處理機制、增加外部申訴管道、追蹤輔導與預防再犯、持續加強主管與黨工性平教育，期望讓民進黨成為性別友善的職場環境。

林秀怡表示，牽涉職場性騷擾事件包含三個「我」：當事人、被指控的行為人及在旁邊看到的人。職場性騷擾的樣態多樣化，不只存在主管下屬間上對下的關係，也可能存在與客戶、選民或同事之間，動作樣態以非肢體接觸、非敏感部位觸碰為大宗，存在很多意想不到的方式。

林秀怡指出，去年修法後全面加重針對權勢性騷擾的刑責，職場性騷擾其實離大家不遠，就在日常生活中，相關法律其實大家都理解，有沒有敏感度才是能否預防及妥善處理事件的關鍵。雇主應設立申訴管道及專責處理窗口，讓當事人勇敢說出來，努力接住所有受害人，掌握「人事時地物」的蒐證原則，杜絕事件再度發生。

民進黨性平部主任李晏榕說，民進黨秉持「性騷擾零容忍」的原則，精進且完善保護措施與申訴機制，今年度已針對主管及黨工各進行一場教育訓練，未來將持續辦理性別平等教育訓練，達成性別友善職場的目標。

MeToo 性平 性騷擾 民進黨

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