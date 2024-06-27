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巡察海纜建設 陳菊：通傳關鍵基礎資安威脅攸關國安

中央社／ 台北27日電

監察院長陳菊26日率監委巡察國際海纜及其登陸站建設概況時說，期許數位發展部與通傳會等相關部會，重視關鍵基礎設施資安威脅，加強通傳領域關鍵基礎設施安全防護作為，維護國家安全。

監察院透過新聞稿表示，陳菊26日與監察院交通及採購委員會召集人賴鼎銘、外交及國防委員會召集人蕭自佑偕同監察委員等16人，以「關鍵基礎設施安全防護韌性」為巡察主軸，瞭解台灣的國際海纜及其登陸站建設概況、機房安全防護執行現況、強化通訊傳播網路韌性辦理情形、國內海纜監理與申設業務、海纜障礙檢修及應變作為暨國內海纜斷訊備援工作。

監察院說，在數位發展部長黃彥男、國家通訊傳播委員會主委陳耀祥、中華電信董事長郭水義陪同下，監委實地巡察屏東枋山海纜衛星通信中心，瞭解其安全整備及維運情形。

陳菊表示，海纜系統為通傳領域國家關鍵基礎設施，是國家通訊網路韌性整備的重要環節，攸關民生經濟、社會發展及國家安全甚鉅。日前美國在台協會（AIT）處長孫曉雅離任前夕拜會監察院，提及台灣應對資安議題高度重視，並鼓勵地方基層人員勇於發掘資安問題。

陳菊說，期許數發部與通傳會等相關部會，重視關鍵基礎設施資安威脅，加強通傳領域關鍵基礎設施安全防護作為，以確保通傳領域關鍵基礎設施的堅韌，維護國家安全。

賴鼎銘表示，隨著AI、物聯網、5G行動通訊技術日漸成熟，數位匯流產業蓬勃發展，全球頻寬需求急遽增加，海纜已成為各國重要關鍵基礎設施。台灣的聯外國際通信及台灣本島與離島間通信，都以海纜通信系統為主，微波鏈路及衛星通信系統為輔。

賴鼎銘指出，據國家通訊暨網際安全中心統計，國際海纜障礙通報事件約5成肇因於漁船或拋錨事件，近3年（110年至113年5月）國內海纜因中國大陸抽砂船、漁船等各式船隻作業或航行錨泊破壞，導致斷線障礙計30次，顯示強化海纜通信系統應變能力及安全防護韌性的重要性。

賴鼎銘說，期許數發部、通傳會與相關部會合作，加強海纜設施維運安全、備援防護及應變能力，提升關鍵基礎設施韌性，並藉由防護演習、資安防護措施及海陸空應變網路建設，強化通訊網路的復原力、回應力、備援力、應變力及穩健力，確保緊急狀況時仍有可用且安全的通訊網路。

監察院 網路 資安

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