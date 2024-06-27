快訊

陸委會調升陸港澳旅遊燈號為「橙色」 籲非必要避免進入

花蓮縣議員控警分局長「誘拐人妻」 自爆討抱抱卻被愛妻狠砍失血昏迷

口罩要戴起來了！新冠變異株LB.1迅速竄起 醫示警：傳染力更強

家暴法26週年 民團籲補足家事法庭人力保護被害人

中央社／ 台北27日電

婦女救援基金會與民進黨立委范雲今天表示，家庭暴力防治法實施迄今已26年，保護令聲請、家事案件年年增加，但相關司法人員未同步增加，應盡快補足家事法庭人力、加速保護令核發時間，降低被害人持續被權力控制。

婦女救援基金會與范雲今天在立法院召開記者會，發布親密關係權力控制認知調查結果，提出相關說明。

范雲表示，家庭暴力防治法已施行26年，但根據統計，近5年家暴事件通報中，都以親密關係暴力通報件數最多，占所有家暴樣態將近一半。調查顯示，台灣社會對於親密關係權控性的認知不足，恐導致親密關係暴力被簡化為「夫妻打架」。

婦女救援基金會指出，要預防或降低親密暴力再發生、減少被施暴者持續權控，保護令聲請與盡速核發相當重要，但根據統計，每年保護令聲請、家事案件年年增加，光是民國112年底家事案件未結件數就高達2萬8803件，而且審理的法官等相關司法人員未同步增加，嚴重影響審理和核發速度。

婦女救援基金會強調，司法人力不足影響保護令審理核發速度，這也會影響被害人的人身安全及相關權益，尤其是數位性暴力可能因為核發速度太慢，造成被害人陷入數位性暴力循環裡。

與會者提出3大訴求，包括呼籲政府跨部門合作，強化權力控制認知的宣導，而親密關係暴力本質是權力控制，呼籲司法院盡快補足家事法庭人力、加速保護令核發時間，尤其是性影像相關保護令，有效降低被害人持續被權力控制。同時，呼籲衛生福利部修正社會救助法時，審核標準應考量受暴婦女處境，不應以「提起離婚之訴」為要件，讓受暴婦女脫離經濟控制，進而脫離受暴環境或關係。

保護令 司法院 親密關係

延伸閱讀

家暴法實施26年權控型家暴仍多 衛福部：個案需長期服務

影／家暴法26周年 婦團呼籲政府多宣導權控認知意識

遭批只會抹紅、女權自助餐 范雲：不容葉元之抹黑

鍾佳濱撲倒陳菁徽挨批 范雲：若當事人不舒服應道歉

相關新聞

氣到自掌嘴！陸派人盯梢台政論節目？劉寶傑怒嗆：真有就把我抓走

日前《自由時報》報導，中國官媒新華社記者疑似在台灣參與製作政論節目，甚至在攝影棚盯梢，引發熱議。對此，資深媒體人劉寶傑在主持的節目「關鍵時刻」中憤怒表示，如果他的節目容許這種情況發生，「你半夜可以把我抓走，我X都不會放一個」，甚至激動到自掌嘴，嗆聲若是事實，「我沒有臉在這個節目混了」。

直播主與平台合約問題層出不窮 立委籲文化部納入保障

近來直播產業發展快速，網路平台與直播主間合約問題層出不窮，國民黨立委羅廷瑋、民眾黨立委麥玉珍今天舉行記者會，要求政府將網...

家暴法實施26年權控型家暴仍多 衛福部：個案需長期服務

「家庭暴力防治法」施行26年，民進黨立委范雲與婦女救援基金會今天舉行記者會，公布「親密關係權力控制認知調查」問卷結果，發...

三軍儀隊移至自由廣場 文化部待政院轉型正義會報確認

中正紀念堂轉型正義備受矚目，民進黨立委呼籲去除對獨裁者的崇拜，國防部長顧立雄透露三軍儀隊將撤離堂體至自由廣場上操演，細節...

新冠罕見夏季流行 李秉穎：疫情爆發與否關鍵在變異株

現在新冠、流感、腸病毒都在流行期，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，他表示，新冠疫情現在不會大爆發，此波疫情只是反應變異株變化，民眾不需要過度緊張，同時也鼓勵民眾接種疫苗。

行道樹枝、球場斷棒都不放棄 陳偉誠賦予木材第二生命

ReWood森林循環湖口創生創辦人陳偉誠將林木修枝透過加工再製成家具、木炭，而木炭的副產品木酢液，建立一套完整的森林循環，一年可將600多噸原本要被燒掉的木材賦予第二新生命，創造驚人的環境固碳價值。即使每項單品扣除載運、管銷成本及學員收益後，他們只能賺2到3%，但他仍堅持經營這門社會型企業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。