家暴法26週年 民團籲補足家事法庭人力保護被害人

婦女救援基金會與民進黨立委范雲今天表示，家庭暴力防治法實施迄今已26年，保護令聲請、家事案件年年增加，但相關司法人員未同步增加，應盡快補足家事法庭人力、加速保護令核發時間，降低被害人持續被權力控制。

婦女救援基金會與范雲今天在立法院召開記者會，發布親密關係權力控制認知調查結果，提出相關說明。

范雲表示，家庭暴力防治法已施行26年，但根據統計，近5年家暴事件通報中，都以親密關係暴力通報件數最多，占所有家暴樣態將近一半。調查顯示，台灣社會對於親密關係權控性的認知不足，恐導致親密關係暴力被簡化為「夫妻打架」。

婦女救援基金會指出，要預防或降低親密暴力再發生、減少被施暴者持續權控，保護令聲請與盡速核發相當重要，但根據統計，每年保護令聲請、家事案件年年增加，光是民國112年底家事案件未結件數就高達2萬8803件，而且審理的法官等相關司法人員未同步增加，嚴重影響審理和核發速度。

婦女救援基金會強調，司法人力不足影響保護令審理核發速度，這也會影響被害人的人身安全及相關權益，尤其是數位性暴力可能因為核發速度太慢，造成被害人陷入數位性暴力循環裡。

與會者提出3大訴求，包括呼籲政府跨部門合作，強化權力控制認知的宣導，而親密關係暴力本質是權力控制，呼籲司法院盡快補足家事法庭人力、加速保護令核發時間，尤其是性影像相關保護令，有效降低被害人持續被權力控制。同時，呼籲衛生福利部修正社會救助法時，審核標準應考量受暴婦女處境，不應以「提起離婚之訴」為要件，讓受暴婦女脫離經濟控制，進而脫離受暴環境或關係。