政院擬設國家語言中心 盼發揮研究保存等功能

行政院會今天通過「國家語言研究發展中心設置條例」草案，盼設置行政法人性質的國家語言研究發展中心，作為國家語言專業性組織，發揮跨語言、跨領域研究、調查、保存及資源整合等功能。

行政院會去年4月通過國家語言研究發展中心設置條例草案，送立法院審議，但因屆期不連續，行政院會今天再次通過文化部所擬的「國家語言研究發展中心設置條例」草案，將函請立法院審議。

根據草案，國家語言研究發展中心為行政法人，受文化部監督，經費來自政府機關核撥，且應依法定預算程序辦理，並受審計監督。

國家語言研究發展中心業務內容包括：一，全國性語言普查、調查及研擬國家語言發展報告；二，跨語言的語料、史料蒐集、研究、典藏及出版；三，研發統整各語言拼音及書寫系統；四，語言語料數位應用的研發；五，研究改進語言能力認證制度及技術，辦理或受託辦理語言能力認證；六，規劃整合語言相關人才培育及流通機制；七，受託辦理語言推廣相關業務；八，建置及維運整合型之國家語言資料庫平台；以及國內外語言研究發展交流及合作。

行政院發言人陳世凱主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中表示，語言是基本人權，多元包容是台灣民主的價值，此次草案是為落實「國家語言發展法」，營造平等、友善的多元語言環境，讓每位民眾都能更有自信、更有尊嚴使用母語。

文化部次長李靜慧出席政院會後記者會時指出，國家語言研究發展中心未來的組織架構還要進一步討論，但為了給各個語言都有代表機會，因此董事會設計上將有一位董事長、2位副董事長。

至於研究能量部分，李靜慧說，國家語言研究發展中心會處理跨語言別、跨領域的研究，單一領域語言如客語、原住民語還是由原單位負責。

她也解釋，國家語言研究發展中心是行政法人而非財團法人，無需先撥用一筆經費放在組織中，而是每年在編列行政法人經費時，必須向主計總處提出計畫與計畫費用額度，再由主計總處核定。