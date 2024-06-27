快訊

動盪的拉丁美洲政局：玻利維亞爆發武裝政變，3小時即失敗

日本熊隻襲擊事件層出不窮 專家警告一現象「他們不怕人了」

晴空匯火警調查結果出爐！排除充電樁 為「配線短路」引發火警

農業部爭取農業移工加8000人 促名額增至2萬名

中央社／ 台北27日電

針對農業缺工，農業部部長陳駿季今天表示，開放名額1.2萬人，已引進逾7成、8505人，正跟勞動部爭取再添8000人，增加菇類、芽菜可申請聘僱外籍移工，調高10人以下農企業的核配比等。

立法院經濟委員會今天安排農業部部長陳駿季就「農業移工政策改善措施」進行報告，並備質詢。

朝野立委多人陸續關注目前缺工問題，陳駿季說，從民國108年試辦開放800人農業外籍移工，至112年6月中旬開放1.2萬人，目前已經引進逾7成、8505人，預計今年底會用罄，正在跟勞動部爭取增加8000人，希望年底可以接軌。

他並說，目前10人以下農戶、農民團體的本外勞比為1比1，將爭取10人以下的農企業的核配比也能1比1；以及增加草皮、芽菜2種作物的雇主可申請外籍移工，還有調降水稻育苗、食用蕈菇的經營門檻，能更容易申請到外籍移工；同時推動外展移工跨區調派試辦，支援季節性缺工。

除了引進農業外籍移工，農業部也推動菲律賓、印尼等外國青農來台參與農業實習計畫；已於14個縣市成立46個農業人力團、約提供1500人力，服務5000家農場；人機協同代耕服務則有15團，計執行5個專案的青農機械耕作。

農業部補充，近10年農業就業人口持續減少、平均年齡逐步攀升，103年為54.8萬人、平均52.6歲，112年農業人口為50.9萬人、平均53.5歲。

農業部並於112年辦理調查，資料顯示111年農業勞動力調查顯示，主力農家21萬1775戶，其中有6%、1萬2736戶有缺工，包含缺乏常僱員工有2345戶、占1.1%，缺乏臨時員工有1萬731戶、占5.1%；全國以北中南東4區來說，最缺的是中區，其次是南區。

移工 農業部

延伸閱讀

陳駿季指超思案應交司法 洪孟楷嗆先看報紙：9個月無進展

藍白要成立調查小組查進口蛋 陳駿季：應交檢調釐清

1.2萬農業移工員額估年底用罄 農業部再爭取8000人

超思進口蛋疑雲 農業部長陳駿季：已移請檢調調查

相關新聞

氣到自掌嘴！陸派人盯梢台政論節目？劉寶傑怒嗆：真有就把我抓走

日前《自由時報》報導，中國官媒新華社記者疑似在台灣參與製作政論節目，甚至在攝影棚盯梢，引發熱議。對此，資深媒體人劉寶傑在主持的節目「關鍵時刻」中憤怒表示，如果他的節目容許這種情況發生，「你半夜可以把我抓走，我X都不會放一個」，甚至激動到自掌嘴，嗆聲若是事實，「我沒有臉在這個節目混了」。

直播主與平台合約問題層出不窮 立委籲文化部納入保障

近來直播產業發展快速，網路平台與直播主間合約問題層出不窮，國民黨立委羅廷瑋、民眾黨立委麥玉珍今天舉行記者會，要求政府將網...

家暴法實施26年權控型家暴仍多 衛福部：個案需長期服務

「家庭暴力防治法」施行26年，民進黨立委范雲與婦女救援基金會今天舉行記者會，公布「親密關係權力控制認知調查」問卷結果，發...

三軍儀隊移至自由廣場 文化部待政院轉型正義會報確認

中正紀念堂轉型正義備受矚目，民進黨立委呼籲去除對獨裁者的崇拜，國防部長顧立雄透露三軍儀隊將撤離堂體至自由廣場上操演，細節...

新冠罕見夏季流行 李秉穎：疫情爆發與否關鍵在變異株

現在新冠、流感、腸病毒都在流行期，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，他表示，新冠疫情現在不會大爆發，此波疫情只是反應變異株變化，民眾不需要過度緊張，同時也鼓勵民眾接種疫苗。

行道樹枝、球場斷棒都不放棄 陳偉誠賦予木材第二生命

ReWood森林循環湖口創生創辦人陳偉誠將林木修枝透過加工再製成家具、木炭，而木炭的副產品木酢液，建立一套完整的森林循環，一年可將600多噸原本要被燒掉的木材賦予第二新生命，創造驚人的環境固碳價值。即使每項單品扣除載運、管銷成本及學員收益後，他們只能賺2到3%，但他仍堅持經營這門社會型企業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。