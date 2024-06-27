農業部爭取農業移工加8000人 促名額增至2萬名

針對農業缺工，農業部部長陳駿季今天表示，開放名額1.2萬人，已引進逾7成、8505人，正跟勞動部爭取再添8000人，增加菇類、芽菜可申請聘僱外籍移工，調高10人以下農企業的核配比等。

立法院經濟委員會今天安排農業部部長陳駿季就「農業移工政策改善措施」進行報告，並備質詢。

朝野立委多人陸續關注目前缺工問題，陳駿季說，從民國108年試辦開放800人農業外籍移工，至112年6月中旬開放1.2萬人，目前已經引進逾7成、8505人，預計今年底會用罄，正在跟勞動部爭取增加8000人，希望年底可以接軌。

他並說，目前10人以下農戶、農民團體的本外勞比為1比1，將爭取10人以下的農企業的核配比也能1比1；以及增加草皮、芽菜2種作物的雇主可申請外籍移工，還有調降水稻育苗、食用蕈菇的經營門檻，能更容易申請到外籍移工；同時推動外展移工跨區調派試辦，支援季節性缺工。

除了引進農業外籍移工，農業部也推動菲律賓、印尼等外國青農來台參與農業實習計畫；已於14個縣市成立46個農業人力團、約提供1500人力，服務5000家農場；人機協同代耕服務則有15團，計執行5個專案的青農機械耕作。

農業部補充，近10年農業就業人口持續減少、平均年齡逐步攀升，103年為54.8萬人、平均52.6歲，112年農業人口為50.9萬人、平均53.5歲。

農業部並於112年辦理調查，資料顯示111年農業勞動力調查顯示，主力農家21萬1775戶，其中有6%、1萬2736戶有缺工，包含缺乏常僱員工有2345戶、占1.1%，缺乏臨時員工有1萬731戶、占5.1%；全國以北中南東4區來說，最缺的是中區，其次是南區。