氣到自掌嘴！陸派人盯梢台政論節目？劉寶傑怒嗆：真有就把我抓走

日前《自由時報》報導，中國官媒新華社記者疑似在台灣參與製作政論節目，甚至在攝影棚盯梢，引發熱議。對此，資深媒體人劉寶傑在主持的節目「關鍵時刻」中憤怒表示，如果他的節目容許這種情況發生，「你半夜可以把我抓走，我X都不會放一個」，甚至激動到自掌嘴，嗆聲若是事實，「我沒有臉在這個節目混了」。

根據《自由時報》報導，有資深媒體人爆料，國內某電視台製播的政論節目，在台辦要求下，每周由製作單位開會討論腳本時，置入台辦指定角度或主題，錄影棚現場還有中共官媒新華社駐台記者趙博現場盯梢，確認節目有達到國台辦要求，發揮「以台制台」效果。報導一出，引發各界譁然。

對此，政論節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑25日在節目中爆怒表示，這種報導簡直激怒所有媒體人，台灣是自由民主的國家，怎麼可能容忍這種事，強調「這是媒體絕不會犯的錯誤，是媒體的天條」，所有媒體人應該要自清，「如果節目讓中共指手畫腳，我還要不要做人啊」。他甚至激動到自掌嘴表示：「如果我今天真的讓一個中國的人，進到我這邊，對我的節目說三道四，你把我抓走，我一句話、我一個X…我都不會放」。

在報導中被指涉嫌干預政論節目的新華社記者趙博，已於5月20日離境，綠委沈伯洋6月25日卻在臉書上發文，對於「中國的手伸入政論節目」他其實早在兩個多月前就知道了。對此，劉寶傑質疑，如果兩個多月前就知道，為何之前不處理，拖到趙博離開才爆料？直呼這種「雙面諜」真可怕。

對於《自由時報》報導所指情事，NCC表示會了解具體狀況，也再次呼籲業者要注意自律規範，若查證屬實，最重可處200萬元以下罰鍰，並得令該節目停播。國台辦發言人朱鳳蓮也於26日表示是「假新聞」。