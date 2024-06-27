深耕永續 聯合報系獲國家環教獎
台灣環境教育界最高榮耀的「國家環境教育獎」昨舉行第九屆頒獎典禮。聯合報系獲民營事業組優等獎，是本次唯一獲獎的媒體。環境部長彭啓明表示，「每位得獎者都是我的環境部長」，只要做得好，自己都願意到各地站台。
彭啓明說，新冠疫情期間，台灣的經濟成長比其他國家好，碳排也相對增加，國內淨零碳排的驅動力其實都還沒完全展開，風力設備的施工也受到疫情而延遲，現在當務之急是大力發展綠能和找到新興減排科技。
他也坦言，二○三○年以前的減量目標實在難以達成，以目前的國家能源路徑來看也還看不到有效解方。環保靠規定推動，效果不是很好，未來會推動環保新文化運動，靠文化傳播、價值建立，才能落實。
聯合報系永續長羅國俊表示，聯合報連續三年前往聯合國氣候峰會採訪，也持續推出「不義之材」、「都市在發燒」等環境報導。唯有社會大眾建立正確且進步的永續思維，才能要求政府提出永續的政策。
除了用報導和評論深耕永續，聯合報系教育事業部長期在中小學推動環境教育，汐止總部大樓則裝設太陽能板、推動節水、節電等一系列環保措施。羅國俊表示，媒體不只坐而言，也要起而行，聯合報系也在二○二一年設立台灣媒體業第一位「永續長」，展現全報系投入永續的決心。
除了團體協力，個人的力量也不小。「個人組」評審委員召集人、荒野保護協會榮譽理事長林耀國指出，有企業董事長遠赴重洋拍攝極地紀錄片，也有在地方推動環保教育的熱血公務員，獲獎者背景大不相同，都展現對這塊土地的深情厚愛。
國家環境教育獎分機關（構）、民營事業、學校、個人、團體及社區六大項，先通過縣市初選，再經過評審委員兩次實地訪查，最終卅六個單位及個人脫穎而出，獲得特優及優等獎項。六組特優分別由蘭陽博物館、和平工業港公司、宜蘭縣岳明國民中小學、新竹市政府產業發展處副處長洪明仕、佛光山寺、嘉義縣好美社區等獲獎，呈現台灣環境教育的多元面貌。
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