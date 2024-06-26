2024雲西海洋音樂季」7/13音浪來襲 張麗善縣長熱情邀約徜徉美麗的國境之西

張麗善縣長邀請民眾徜徉美麗的國境之西。 圖／雲林縣政府 提供

「2024雲西海洋音樂季」7月13起熱鬧開跑！今年集結四湖三條崙海水浴場的雲西海洋音樂季、口湖成龍濕地流動藝術饗宴及遍及雲西各鄉鎮的藝術宅急便三大品牌，轉型成為雲西文化觀光廊帶系列活動，雲林縣長張麗善6月26日特別北上為活動宣傳，包括馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）及大使館人員Jasmine Hicking、瓜地馬拉共和國大使館公使銜參事歐蒂絲( Ms. Daniela Ortiz Figueroa)、馬來西亞觀光局哈翡之處長、駐台北印尼經濟代表處伊艦軒觀光暨交通部主任、交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景管理處許宗民處長、中華民國雲林同鄉總會林進忠總會長、台北市雲林同鄉會總會王茂生執行副理事長、新北市雲林同鄉會總會邱識琪理事長、雲林縣觀光協會陳宏杰理事長、太日樂集張呈遠團長、唐美雲歌仔戲唐美雲團長、廖文和布袋戲團廖文和大師（團長）、國立臺灣戲曲學院臺灣特技團王希中副團長、朱珊珊行銷經理等人均出席，現場更邀請全台最性感的Luxy girl女團、雲林縣傑出演藝團隊－太日樂集以及天馬戲創作劇場，帶來精彩表演共同為暑期三場活動助陣，擔任雲林縣觀光大使的「森林王子」張泰山也到場，熱情邀請來自各地的遊客遊雲林，一趟旅程不僅能參加海洋音樂季，更可以串聯當地其他觀光景點活動，一次玩得過癮！

全台最性感的Luxy girl女團，為暑期三場活動助陣。 圖／雲林縣政府 提供

張麗善縣長表示，暑期7月起雲西地區舉辦許多活動，「2024雲西海洋音樂季」首先於7月13、14日及7月20、21日連續兩個周末火熱登場，有SUP立式划槳、有沙灘排球、有市集、更有音樂饗宴；這次更打出三大品牌，除了雲西海洋音樂季，還有成龍濕地流動藝術饗宴及藝術宅急便，活動豐富又精采。這裡是非常安全的一個海域，熱情邀約大家利用暑假親子一起來同樂，徜徉在美麗的國境之西。雲西文化觀光廊帶重大亮點活動之一，期盼透過系列規劃擦亮雲西永續觀光發展亮點，同時串連雲西地區觀光與宗教資源，雲西地區有許多著名宮廟，從麥寮拱範宮、台西安西府、四湖海清宮一路到北港朝天宮，年年吸引眾多香客進香，夏遊雲林不僅有熱血沸騰海洋音樂盛典，讓大家享受陽光、沙灘、音樂和美食，更有豐富的文化與宗教活動！

「雲西海洋音樂季」將於7月起展開。 圖／雲林縣政府 提供

2024年夏天，雲林縣將迎來一連串精彩絕倫的藝文活動，無論您是音樂愛好者或是家庭出遊的最佳選擇，這裡都有豐富的節目等您參與。首先，「雲西海洋音樂季」將於7月起展開，從7月13日至21日，邀請了眾多知名藝人如畢書盡(Bii)、李玉璽、脆樂團等，以及豐富多彩的親子水樂園活動，讓小朋友與大人都能在夢幻泡泡世界中盡情玩樂。

此外，音樂季還推出全新的「萌寵市集」，結合小孩與毛小孩的市集體驗，讓家庭共享親子時光。森林秘境更是一大亮點，除了啤酒大賽和搖擺舞會外，還有妖嬌的電音派對，讓您在大自然中感受音樂的魅力。活動期間還有淨灘、SUP立式划槳體驗和沙灘排球等多元活動，絕對不容錯過。

豐富多彩的親子水樂園活動，讓小朋友與大人都能在夢幻泡泡世界中盡情玩樂。 圖／雲林縣政府 提供

還有「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動，透過消費發票登錄參加抽獎，更有機會贏得豐富獎品，為夏日賦予更多精彩回憶。國慶煙火和國際偶戲節也將在9月、10月舉辦，為雲林的旅遊體驗增添一抹璀璨光彩。

無論您是音樂愛好者或是親子旅遊家庭，2024年夏天的雲林縣都將是您最佳的旅遊目的地。系列活動資訊，請鎖定「雲林縣政府文化觀光處」、「慢遊雲林」或「2024雲西海洋音樂季」活動專屬粉絲專頁，也歡迎大家踴躍下載慢遊雲林APP，更多雲林的食宿遊購行一點全都有。

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