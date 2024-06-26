「胖卡達人」龔修賢過世 享年52歲

中央社／ 台北26日電
談起胖卡演進，胖卡車老闆龔修賢說是一個誤打誤撞，又充滿傳奇的過程。聯合報系資料照片
談起胖卡演進，胖卡車老闆龔修賢說是一個誤打誤撞，又充滿傳奇的過程。聯合報系資料照片

「胖卡達人」台灣行動車創業發展協會理事長龔修賢驚傳過世，享年52歲。龔修賢的親友今天透過臉書以他的口吻向親友道別：「很抱歉，上週日下午開車時，身體突然不適，我就這樣倒下了，來不及好好向大家告別，讓大家震驚了，實在很抱歉。」

有「胖卡達人」之稱的龔修賢曾幫前總統蔡英文打造「小英號」胖卡，也幫民進黨國務青行動打造胖卡車。

他曾多次將胖卡車用於重大災害救援，包括，復興航空在南港的空難、2018年花蓮震災等救災現場，他號召胖卡到場輪班，免費提供救難人員現做熱食。

龔修賢的親友今天在他臉書發出訃聞，並以第一人稱口吻自述「很抱歉，上週日下午開車時，身體突然不適，我就這樣倒下了，來不及好好向大家告別，讓大家震驚了，實在很抱歉。」

臉書文中也提到，「現在，我先出發展開下一段旅程了，各位不要太悲傷，也不要有什麼遺憾，咱們兄弟姊妹聚餐若想起我而感傷時，請遙敬我一杯，我希望看著你們互相扶持、繼續帶著希望往前走。」

龔修賢過世的消息傳出，不少綠營人士都發文感到不捨，並感謝他一直以來的熱血，以及為台灣的付出。

卡達 過世 達人

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