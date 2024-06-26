怕被告⋯醫師公會反對診所無障礙 身障團體批：推託之詞

衛福部前年預告「醫療機構設置標準」修正草案，要求新設診所設置無障礙配套，卻因也無共識擱置，衛福部長邱泰源上任前即被點名是帶頭反對的立委，議題近期再次發酵。

由於近日身障團體提出疑義，醫師公會全聯會今天發布聲明，以醫師修繕房屋恐會被告等為由，反對草案內容。身障團體則表示，已做出讓步，並考量診所可行性，不知為何醫事團體仍反對，「看診不便的身障者，連在近便性最高的基層診所都遇到障礙，豈不矛盾？」

醫師公會全聯會指出，對於先前擬增加友善設施在設立的診所立意良善，但強制規定新設診所的通路、廁所、櫃台及服務台等規範，實有窒礙難行之處，恐對未來基層診所生存造成重大負面影響，憂心年輕醫師因硬體受限不易克服而無法投入基層服務。

中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平說，無障礙原則是規畫時就設計好，比起打掉重建便宜得多，所以草案討論時僅針對新設診所，無障礙空間改造與診所購置器材、裝潢相比，僅是九牛一毛，也與醫事團體在草案協商時取得共識，身障盟甚至提出願意出資或協助募款改裝，「裝扶手的三千多塊怎麼可能讓診所破產，這都是推託之詞。」

考量基層診所方便執行，身障團體已讓步，僅要求讓輪椅能夠進入、保障身障者看診隱私，廁所設置坐式馬桶及扶手等，並未要求比照地區醫院標準，例如讓輪椅能夠迴轉等。洪心平表示，許多診所因缺乏相關設施，遇身障者看診時，都是醫師到門口、廊道問診，若是皮膚科等必須脫衣服的疾病，在開放空間看診實在有所困難。

「最不方便看醫師的身障者，連在最方便就醫的診所都遇到困難，要他們怎麼辦？」洪心平表示，身障者免疫力較差，在基層診所就醫、落實分級醫療可減少交叉感染，也方便行動不變的身障者就進就醫，而診所調整設備，也可增加社區長者等看診病患來源，應是雙贏局面，「一方面說沒病人，一方便不讓病人方便看診，不是很矛盾嗎？」

醫師公會理事長周慶明說，衛福部規範是用「設置標準」是指診所沒有符合標準不能開立、必須關門，是沒有轉圜空間。醫師長久以來對身障人士關懷等都有主動關懷，對於居家醫療、行動不便、無法出門等也會赴居家看診。

然而，周慶明說，雖然規範是針對「新設立診所」，但是若是醫師年長要更換負責人時，就會形同新設診所，如此一來又會讓很多診所沒有辦法開業。他也坦言，衛福部近期並無在找相關團體討論，僅是因為外界討論，因此發聲明說明全聯會立場。