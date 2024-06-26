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韓國瑜賀王建煊鑽婚 王籲韓再選總統

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】前監察院長王建煊與妻子歡慶60週年的鑽石婚，並藉此募款捐助弱勢團體。立法院長韓國瑜26日特別到現場致詞表示，感佩王建煊夫婦能號召眾人投入公益行列，王建煊則回應說，過去看到韓國瑜被罷免相當氣憤，這次有幸當到立法院長，2028年更應參選總統，更喊出「韓總統」，現場湧出吆喝聲與掌聲。立法委員賴士葆、洪孟楷與台北市議員曾獻瑩都到場，共襄盛舉。

韓國瑜現身祝賀

本次紀念派對邀請六個弱勢團體：「香園紀念教養院」、「亮翌洗衣庇護工坊」、「桃園市唐氏症家長協會」、「新北特殊教育學校」、「腦性麻痺協會」與「更生團契桃園日光之家」，團體以鼓聲喧天、歡聲高歌的表演獻上祝賀，王建煊賢伉儷跟著節奏歡舞雙手打拍子，氣氛相當溫馨。

王建煊說，「希望能將我們的喜樂分享給弱勢團體、苦難的朋友」，本次鑽石婚禮活動的主角是受邀的弱勢團體，更盼未來天天都有人能辦公益性的結婚紀念日，一起幫助他們。他也與妻子一同高歌獻唱《奇異恩典》，「奇異恩典，何等甘甜，我罪已得赦免」的餘音縈繞現場。

韓國瑜致詞表示，王建煊能夠結合國父孫中山「鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」與「上帝愛世人」的精神，橫跨兩岸不斷做善事。他說，「十步之內，必有芳草」，其實很多人充滿愛心，但心動與行動之間永遠有距離，王建煊夫婦能把小愛推廣為大愛，化為行動，更號召各界公益人士，令人相當感佩。

王建煊：2028年選總統

他說，人世間有許多不忍之事，包括天災、疾病與人禍，但最令人痛心就是想要讀書卻沒有錢，因為教育讓窮人能夠翻身，所以本身也相當支持助讀的計畫。韓國瑜說，希望透過杯水車薪的工作，為社會灌溉更多的愛，形成愛的循環，也希望社會王建煊化小愛為大愛，盼社會充滿真善美。

王建煊回應說，當時韓國瑜被罷免，自己相當氣憤，覺得「怎麼會這樣」，所幸現在回來做立法院長，更呼籲韓國瑜應於2028年參選總統，直呼他是「韓總統」，現場響起吆喝聲與掌聲。

洪孟楷說，這次院長慶祝60年的鑽石婚，已經是婚姻的最佳典範，自己結婚已達6年，僅達成了鑽石婚的十分之一。王建煊說，結婚紀念典禮其實一年就可以辦，無論結婚幾年，年年都可以辦周年慶，更能辦富有愛心的派對。

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王建煊 結婚 韓國瑜

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