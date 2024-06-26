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立院初審所得稅法修正 增進扣繳義務人權益保護

中央社／ 台北26日電

立法院財政委員會今天審查通過所得稅法部分條文修正草案，修正扣繳義務人範圍、延長非居住者扣繳稅款辦理期限與修正違章罰則，增進扣繳義務人的權益保護，優化扣繳制度。

行政院會於今年5月2日通過財政部擬具所得稅法部分條文修正草案，函請立法院審議。國民黨立委鄭天財等17人、國民黨立委顏寬恒等20人也有提案，併案審查。

立法院財政委員會今天審查修正草案結果，均依行政院提案通過，重點包括修正扣繳義務人範圍，從給付所得的事業其負責人、機關或團體其責應扣繳單位主管等自然人，改為事業、機關或團體等本身。

增訂非居住者扣繳稅款的繳納、憑單申報及填發期限，遇連續3日以上國定假日，得延長5日。

草案也修正未依規定填報與填發憑單罰則，賦予稽徵機關得於一定裁罰金額範圍內衡酌具體個案違章情節輕重，給予不同程度處罰的裁量權。

另外，考量居住者扣繳作業是採年度申報，為使扣繳義務人充分了解修正後規定並據以辦理扣繳作業，且相關申報書表及系統也需配合修正，預留適當準備期間，明定本次修正條文施行日期由行政院定之。

財政委員會通過的所得稅法部分條文修正草案，後續將提報立法院會討論，院會討論前不須由黨團協商。

財政部長莊翠雲今天列席指出，修法預期效益，將事業、機關、團體給付所得的扣繳義務，由其本身承擔，以使權責相符；遇連續假期。合理延長非居住者扣繳稅款報繳期限，減輕扣繳義務人作業負荷；稽徵機關得視違章情節輕重給予不同程度處罰，維護120萬家扣繳單位權益。

國民黨 立法院 行政院

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