回響／老建物外牆檢修 藍委擬提修法補助

○四○三花蓮大地震後，引發社會關注老舊建物公安。台灣時有老舊建物外牆磁磚剝落，造成來往人車傷亡，國民黨立委羅智強昨偕民間團體舉行記者會表示，將提案修正「公寓大廈管理條例」，補助老舊建物外牆檢修。

羅智強表示，雙北有超過一五○萬棟建物符合老屋定義，即屋齡逾卅年，北市自二○一九年陸續推出老屋診斷和修繕補助後，外牆磁磚掉落通報量下降，由二○一九年八八一件，減少到二○二三年的二○○件，減幅近八成。

羅智強說，他提出公寓大廈管理條例修正草案，將公共危險防範、建築物外牆檢修，納地方政府補助範圍。建物有重大潛在危險或立即危險之虞，主管機關得代位進行必要措施與事後求償，避免意外發生，以解決實務三大問題，包括住戶意見難整合、補助誘因不足、公部門缺乏法源處理立即危險建物。

國民黨立委林沛祥指出，基隆有超過百分之六十五以上是公寓大廈，是未來台灣各地的縮影。公寓大廈管理條例是近廿六年前修訂，未與時俱進的問題浮現，包含沒有管委會、管委會有責無權、電動車如何在老舊社區安裝充電裝置等，應在條例中修正。

台灣物業管理協會理事長郭紀子說，目前「三個沒有」常讓公寓大廈難以維護修繕，沒有錢、沒有管理組織、沒有管理制度，讓外牆安全管理變成真空地帶，缺乏相對應的維修人員。

台灣冷凍空調展望關懷協會理事長周貞浩認為，外牆附加物比如冷氣機，常像不定時炸彈，不知何時會發生，隨意安裝與施工也造成都市建物外觀受影響，施工人員也時有工安意外發生，需要法規修正來提高規範。