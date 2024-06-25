衛福部長指診所設無障礙設施增休診意願 身障團體氣炸

衛福部2021年預告「醫療機構設置標準」修正草案，包括於基層診所增加無障礙的走道、掛號結帳櫃台、服務台及廁所等空間，但法規遲遲沒有上路，衛福部長邱泰源被身障團體點名是帶頭反對者。衛福部長邱泰源昨天以雲林鄉下為例，全鄉只有2家診所，若要求改硬體，他們可能就不做了。對此，身心障礙聯盟今天表示，聯盟理監事對邱泰源的說法，「全部氣炸了」，並提出2點反駁。

衛福部昨天舉辦「112年就醫無礙標竿競賽」頒獎典禮，媒體詢問，目前無障礙醫療院所採獎勵性質，是否訂定目標或考慮將標準入法？邱泰源表示「我們會積極讓它有可行性」，但如果硬要診所改硬體設備，可能導致醫師說不做了。

對於邱泰源的說法，身心障礙聯盟今提出反駁，秘書長洪心平說，首先，邱泰源對於「醫療機構設置標準」草案協商時的脈絡，「可能有點不太記得了」，當初協商時，就有考量部分地區醫療機構數量較為緊縮，草案僅針對新設診所，並不包含已設置的診所，就是擔心這樣的情形。

其次，新設診所設置無障礙空間時，已不要求比照現有的全套無障礙空間，而是以診所動線可以看診為原則，符合比例原則，如身障者的輪椅可以進出，並有坐式馬桶可用，相關標準要求均已下修，且都已考量可行性，不影響現有醫療分配為原則。

洪心平表示，此草案協商是於新冠疫情發生前，但當疫情爆發後，包括身心障礙者、坐輪椅的長輩，受限於疫情管制，無法到無障礙空間完善的大醫院就醫，且避免增加交叉感染的機會，但又涉及分級醫療，如果連就近的診所都無法進入就醫，身心障礙者應到哪裡就醫？

洪心平說，如邱泰源所說，一個地區只有兩家診所，但兩家診所都不願意設置無障礙空間，那當地身障者要如何就醫，衛福部不是更應要解決嗎？台灣明年進入超高齡社會，坐著輪椅行動不便的長者會愈來愈多，新設的基層診所不是應該積極整備無障礙空間，以便爭取更多的客源，

身心障礙者只是希望可以進入診所看診，但身障盟理監事今天看到邱泰源的回應，全部氣炸了。洪心平說，邱泰源指出要求診所設置無障礙空間，竟會導致醫療資源短缺，但在醫療資源缺乏的地區，不是更應於診所增設無障設施，以方便身障者就醫，此兩種說法十分很矛盾。

洪心平強調，邱泰源一直說，他是醫師出身，與醫師公會全聯會關係良好，就應該發揮影響力，領導性的定位，呼籲醫師公會應盡速配合，要求新設診所設置無障礙設施，衛福部也應盡速與醫療機構協商、溝通，讓「醫療機構設置標準」修正草案快一點上路，保障身心障礙這的就醫權益。