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陳金德視察三接工程進度 要求明年如期運轉

中央社／ 台北25日電

第三座液化天然氣接收站投資計畫預計明年3月運轉測試、6月供氣，目前整體8項工程進度已超前2.99%。行政院公共工程委員會主委陳金德今天視察工程進度，並要求明年如期運轉。

陳金德今天視察三接，工程會晚間透過新聞稿指出，第三接收站計畫肩負國內能源轉型的重要角色，預計明年3月運轉測試、6月供氣，此計畫總經費高達新台幣965.62億元，為行政院列管的重大公共建設計畫，完工啟用後可供應大潭電廠及國內北部地區新增民生及工業用戶等用氣需求，約每年300萬公噸。

工程會表示，屆時北中南3座接收站分區供氣，可降低輸氣成本及風險，並藉由海陸輸氣幹線系統相互調度及備援，提升台灣整體供氣穩定及安全，擴大天然氣卸收、儲存及供應能力。

工程會說，第三接收站計畫8項工程目前整體預定進度為55.33%，截至5月底已完成58.32%，超前2.99%，不過其中配氣站及陸管工程受到民眾陳情施工噪音問題，導致進度微幅落後0.4%，陳金德已要求經濟部及台灣中油公司增加人員及機具，並採多組試壓包的合併方式進行試壓，縮短期程，務必達成行政院長卓榮泰所指示如期如質完成的目標。

三接計畫多項工程屬海事工程，陳金德也要求台灣中油公司應確實督導各承攬廠商落實工地安全維護工作，並把握天候及海象許可施工時加緊趕辦，另於執行過程中如涉及需跨部會協調事項，應儘速提報工程會「公共建設督導會報」協調解決。

三接 行政院 陳金德

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