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培養綠色AI人才先鋒 台攜手比泰紐澳共享經驗

中央社／ 台北25日電

因應產業數位化趨勢與淨零政策，勞動部今天舉辦「培養綠能革命中的AI人才先鋒」國際論壇，邀請比利時、泰國、澳洲紐西蘭學者探討淨零趨勢跟經驗，實現永續發展目標。

勞動部勞動力發展署今天發新聞稿指出，「培養綠能革命中的AI人才先鋒」國際論壇今天邀請泰國工業部泰德學院（TGI）、紐西蘭科技協會（NZTech）、比利時佛拉蒙大區就業及職訓總署（VDAB）、澳洲未來技能機構（FSO）、慧景科技擔任講者。

發展署說，比利時、泰國、澳洲、紐西蘭學者與國內相關部會代表相互交流，透過國際注目產業綠色轉型與綠色AI人才培育兩大議題，探討各國如何運用AI人才推動淨零碳排政策與能源轉型，同時因應AI科技造成勞動需求轉變與勞動市場的挑戰。

勞動力發展署主任秘書陳世昌也於開幕致詞時表示，AI在淨零排放中扮演著重要的角色，勞動力發展署因應新興綠色產業的興起帶動AI人力需求，提供勞工職前及在職訓練協助，除了開設多元AI及綠能相關課程外，並積極推動產業人才投資方案與產業新尖兵計畫，提升人才綠色技能養成，整備未來所需人才及提升國家競爭力。

勞動力發展署說，這次論壇期盼蒐集他國面對產業數位化與能源轉型需求的挑戰下，對於勞動力市場因應對策，同時瞭解國內外綠色產業與AI人才培育現況及經驗，作為台灣未來培育人才政策參考。

澳洲 紐西蘭 綠色

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