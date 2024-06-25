內政部修服補充兵役辦法 估每年回流服常備兵1925人

內政部今天表示，配合全民國防兵力結構調整，已修正申請服補充兵役條件，實施後預判每年回流服常備兵現役人數約1925人、改服家庭因素替代役約2560人，可有效增補國家兵員。

國防部會同內政部在民國111年12月29日公告，94年1月1日以後出生的役男，從113年1月1日起回復徵集服1年常備兵現役。

內政部透過新聞稿表示，配合全民國防兵力結構調整，內政部役政司修正「常備役體位因家庭因素及替代役體位服補充兵辦法」第2條，將於近期發布施行。

內政部指出，這次主要修正申請服補充兵役條件，實施後預判每年回流服常備兵現役人數約1925人，改服家庭因素替代役約2560人，可有效增補國家兵員，並達到兵役公平原則。

役政司說明，為因應國家常備兵員額需求及服兵役公平，調整常備役體位役男申請服補充兵役條件，並將役男家屬都屬老、幼、身心障礙、重大傷病、在學、患有中度身心障礙及低收入戶，移列為申請服可返家住宿的家庭因素替代役申請條件。

役政司強調，針對役男家屬不能維持生活者，提高服義務役役男家屬生活扶助金約39%，94年次以後役男役期回復為1年，薪資同步調升到新台幣2萬1350元，使役男履行國民義務之際，也得以兼顧家庭生活開支。