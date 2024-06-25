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8月起14項指示藥健保不給付 黃金舜批「沒力道」：才省20幾萬笑死人

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
藥師公會理事長黃金舜表示，健保一年支付指示藥品20億元，8月1日起才省20幾萬，笑死人，政府說要改良台灣健保，但沒有感受到政府想改變的決心。本報資料照片
藥師公會理事長黃金舜表示，健保一年支付指示藥品20億元，8月1日起才省20幾萬，笑死人，政府說要改良台灣健保，但沒有感受到政府想改變的決心。本報資料照片

衛福部健保署公告，8月1日起，14項指示藥品不再給付，預估可為健保省下27萬8千多元。藥師公會理事長黃金舜今表示，依「健保法」規定，健保並不給付指示藥品，但健保至今仍給付8百多項「指示藥」，藥界長期訴求，指示藥品排除健保給付，提升輕症時，民眾自我照顧的能力，應對自己的健康負責。

黃金舜指出，新進國家為了健保制度的永續經營及民眾健康，鼓勵不給付指示藥品，但台灣卻是反其道而行，目前健保一年支付指示藥品20億元，8月1日起才省20幾萬「笑死人了」，政府說要改良台灣健保，但取消項目都屬於很少用到的品項，根本「沒有力道」、「不痛不癢」，顯然沒有感受到政府想改變的決心。

況且，民眾一年平均就醫次數高達15.6次，遠高於OCED國家的7次，如此還要談健保永續經營嗎?現在醫界爭取，健保點值每點1元，如此將增加預算1155億元，健保點值每點0.95元，如此將增加預算705億元，錢從哪裡來？

黃金舜表示，真的很奇怪，醫界影響力大，政府碰到醫界就調頭，改革要有勇氣，只有個人一直對外發聲也沒用，政策還是照樣執行。

健保署

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