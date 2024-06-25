開放僑外生從事旅宿業中階技術工作 擬8月前上路

留住僑外生人力，政府決議將鬆綁僑外生留台工作政策，勞動部今天表示，將讓僑外生可從事旅宿業中階技術工作，包含房務、清潔、訂房等，預計8月底前上路。

勞動部勞動力發展署主任秘書陳世昌今天於勞動部例行業務報告中表示，國發會預估台灣2030年會有40萬人力缺口，因此讓僑外生願意留台工作成為重要人力來源。

陳世昌說，考量在校僑外生已可在台實習或工讀累積工作經驗，且畢業的僑外生可循評點配額制從事白領工作，因此為擴大留用僑外生從事中階技術工作，將開放副學士以上僑外生從事旅宿業房務、訂房、接待、清潔或餐廳外場等工作。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長莊國良則指出，根據現行法規，台灣已有僑外生從事觀光旅宿業，但僅限觀光行業的經營相關職類，像是規畫管理、小主管等，這次則是開放房務、清潔、餐廳外場等工作，給僑外生跟雇主多一個選擇。

根據現行中階技術人力方案，雇主聘僱中階技術人力會有一定的薪資門檻跟技術要求，莊國良表示，中階技術人力針對製造業要求的薪資門檻為月薪新台幣3.3萬元，這是一個參考方向，而開放僑外生可從事旅宿業房務中階技術工作，相關薪資跟技術則都還必須與交通部觀光署討論才會定案。

此外，陳世昌也說，僑外生評點制近年核淮人數都達當年度開放配額的9成，每年額滿前都會上調配額，僑委會及僑外生常反映擔心受配額影響無法留台工作，且造成雇主僱用意願低，因此經跨部會協調後，勞動部將配合鬆綁法規，取消僑外生每年評點配額人數上限。

另外，因應國家經濟及社會發展所需人才及人力，配合國發會人口及移民政策至2030年應擴大留用僑外生20萬名的政策目標，陳世昌說，將修法開放僑外生申請個人工作許可，讓僑外生銜接移民制度申請永久居留，留下優質僑外生人才。