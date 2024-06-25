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國土計畫新制明年上路 連江國土功能分區圖率先通過

中央社／ 台北25日電

國土審議會今天審議通過連江縣國土功能分區圖，也是全國率先經審議通過的縣市。國土署說，會持續與社會大眾溝通，請地方政府在6月底前，如期將縣市國土功能分區圖提交內政部審議。

內政部國土管理署透過新聞表示，內政部今天召開國土計畫審議會第29次會議，審議「連江縣國土功能分區圖草案」及「原民農4劃設原則」。

國土署說，針對連江縣政府依行政院所核定的北竿機場擴建案用地需求，在會中提案新增劃設城鄉發展地區第2類之3，經與會委員充分討論後同意劃設，全案原則同意通過。

國土署指出，連江縣政府是全國率先經內政部國土計畫審議會審議通過的縣市國土功能分區圖。內政部後續將持續按期程審議金門及花蓮縣國土功能分區圖，近期內政部已陸續拜訪縣市，會持續與社會大眾溝通、廣徵意見。

國土署說，請地方政府在今年6月底前，如期將縣市國土功能分區圖提交內政部審議，以銜接明年即將上路的國土計畫新制。

另外，國土署表示，國審會同時就原民農4劃設的審議原則進行討論，今天的結論也將作為後續內政部國土計畫審議會審議各直轄市、縣市國土功能分區圖草案的原則，以優先保障原住民族既有建物合法，維護居住權利及產業發展需求。

內政部 溝通 金門

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