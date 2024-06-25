國土計畫新制明年上路 連江國土功能分區圖率先通過

1957年6月25日，時任總統蔣中正的夫人蔣宋美齡，在當日上午9時10分乘專車至板橋視察「婦聯一村」軍眷住宅。蔣宋美齡等一行人到達時，該村軍眷代表及數十名小朋友鼓掌歡迎，一行人首先參觀最近落成的復興堂。 該村後來在1963年因葛樂禮颱風水患，導致必須遷村，而婦聯會再把土地轉回給陸軍總部，並由在此成立的板橋榮民之家代管土地，卻一度陷入民事訴訟。...

2024-06-25 09:00