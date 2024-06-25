快訊

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

反對國會擴權嚴守權力分立 監院：將聲請釋憲

農業部主任到立院開會突「內科OHCA」 警緊急CPR...意識仍不清

假申請護照確認信騙個資 外交部籲民眾審慎防詐

中央社／ 台北25日電

外交部今天說，近日出現不肖集團冒用外交部領事事務局護照照片上傳系統，發送假冒的預約確認信件給民眾，企圖騙取個資、帳密等，民眾應審慎防詐，避免點擊連結或給出資料，或撥打165專線確認。

外交部發言人劉永健今天在外交部例行記者會表示，近日接獲民眾反映，有不肖集團冒用外交部領事事務局護照照片上傳系統，發送假冒的預約確認信件，企圖誘騙民眾點擊釣魚信件，騙取個資、密碼或是下載惡意程式。

劉永健說，領事事務局呼籲民眾，第一，開啟郵件前應確認曾辦理護照相關業務，確認主旨與護照業務相關；第二，不任意點選郵件內的連結及附加檔案；第三，不任意輸入身分證字號或帳號、密碼等重要資訊。

劉永健表示，領事局所發送的「網路預約成功通知信」及「預約時段提醒信」內容均有宣導提醒文字，提醒民眾注意電子郵件內容與登入安全，民眾若無法辨別可疑狀況，可撥打165反詐騙諮詢專線，或是外交部領事事務局客服專線02-2343-2888#951。

外交部 密碼 護照

延伸閱讀

俞大㵢遭控濫用公帑 外交部：報帳僅限公務

駐美代表遭爆亂花公帑 外交部：採購均依程序規定辦理

駐美代表俞大㵢被爆亂花公帑 卓榮泰指示外交部查明

活動報名索孩童多項個資引疑慮 新北市圖：已下架調整

相關新聞

今年已8名員警自戕 劉世芳盼心輔經費明年增至500萬

今年已有8名員警自戕，高於往年平均，引發各界關注。民眾黨立委林國成今天要求內政部警政署擴大預算，加強心理輔導，讓輔導專業...

網傳打復旦教授台生是他孫子 夏立言：在家被雷打到

中國大陸上海復旦大學本月19日舉行畢業典禮，一名夏姓畢業生突然在台上打老師一巴掌，引發議論。傳出這名打人的夏姓學生來自台...

磁磚雨頻傳傷人 羅智強擬修法補助老屋外牆檢修

老舊建物外牆頻發磁磚等附掛物剝落，致人車傷亡的事件。國民黨立委羅智強、林沛祥、許宇甄今（25）日與台灣冷凍空調展望關懷協...

國會改革釋憲戰監察院今接棒 政院也「縝密規畫中」

．國會改革邁入第三部曲，賴清德總統昨宣布聲請釋憲及暫停處分，監察院也預定今天下午由秘書長李俊俋出面說明，宣布聲請釋憲及暫時處分，另外行政院、民進黨團都醞釀提出釋憲聲請，行政院長卓榮泰今透露，行政院正在縝密規畫，聚焦法律為何「違憲不可行」，未來將透過院內程序，在最快時間做出決定。

遭質疑房價高漲 卓榮泰：政府不打房只打「炒房」

行政院長卓榮泰今率領閣員赴立法院備詢。國民黨立委黃健豪質詢時提到政府打房政策卻使房價越打越高。卓榮泰回應，房屋本身無罪，...

照片看歷史／1957年蔣宋美齡視察婦聯一村 該村後改建板橋榮家陷民事訴訟

1957年6月25日，時任總統蔣中正的夫人蔣宋美齡，在當日上午9時10分乘專車至板橋視察「婦聯一村」軍眷住宅。蔣宋美齡等一行人到達時，該村軍眷代表及數十名小朋友鼓掌歡迎，一行人首先參觀最近落成的復興堂。 該村後來在1963年因葛樂禮颱風水患，導致必須遷村，而婦聯會再把土地轉回給陸軍總部，並由在此成立的板橋榮民之家代管土地，卻一度陷入民事訴訟。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。