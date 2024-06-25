假申請護照確認信騙個資 外交部籲民眾審慎防詐

外交部今天說，近日出現不肖集團冒用外交部領事事務局護照照片上傳系統，發送假冒的預約確認信件給民眾，企圖騙取個資、帳密等，民眾應審慎防詐，避免點擊連結或給出資料，或撥打165專線確認。

外交部發言人劉永健今天在外交部例行記者會表示，近日接獲民眾反映，有不肖集團冒用外交部領事事務局護照照片上傳系統，發送假冒的預約確認信件，企圖誘騙民眾點擊釣魚信件，騙取個資、密碼或是下載惡意程式。

劉永健說，領事事務局呼籲民眾，第一，開啟郵件前應確認曾辦理護照相關業務，確認主旨與護照業務相關；第二，不任意點選郵件內的連結及附加檔案；第三，不任意輸入身分證字號或帳號、密碼等重要資訊。

劉永健表示，領事局所發送的「網路預約成功通知信」及「預約時段提醒信」內容均有宣導提醒文字，提醒民眾注意電子郵件內容與登入安全，民眾若無法辨別可疑狀況，可撥打165反詐騙諮詢專線，或是外交部領事事務局客服專線02-2343-2888#951。