員警自戕案件增 劉世芳盼心輔經費明年增至500萬

立委指出，今年至今已有8名員警自戕，要求加強心理輔導。內政部長劉世芳今天說，原本心輔經費只編列新台幣80萬元，已提高到300萬元，希望明年增加到500萬元，並思考勤務能不能再簡化。

立法院今天繼續進行施政總質詢，台灣民眾黨立委林國成質詢時指出，近年警察自戕案增多，據統計，民國103年到112年共有52名員警自戕，平均每年5名；但今年1月到6月，卻已有8名員警自戕，原因為何。

行政院長卓榮泰答詢時說，應該是工作壓力、家庭因素，甚至有經濟考量、個人未來升遷等，對員警都非常關懷，應該從心理面透過各種政策協助、輔導，讓員警在人生觀、工作崗位有正向想法。他最近也經常不預告、不通知，就到派出所坐一坐，看看實際狀況。

林國成表示，每次自戕案後，調查後原因都是經濟、家庭、感情因素，其實只答對一半，工作壓力也有可能，應重視這個問題，預防勝於治療，並擴大這部分預算，輔導應專業化，不是由當事人的長官輔導。

劉世芳說，她與警政署長張榮興上任後，取消不必要的評比，減輕員警工作壓力。社會變遷造成多元壓力來源，每個行業都有，會把警察當自己的兄弟姐妹。未來勤務能不能再簡化，讓大家更尊重警察，警察也不需要不必要的繁重評比，付出很多時間。

劉世芳指出，原本心理輔導機制經費只有80萬元，她非常訝異，今年已經提高到300萬元，明年希望提高到500萬元，而且不是只有內部的「關老師」，也可找大醫院身心健康科醫師駐診，散布北中南各地，而不是只在大都會，讓員警在工作之餘也能諮詢，慢慢減輕壓力。

卓榮泰表示，委外諮詢機構已從94處增加到120處，未來有需要會再跟大醫院、機構合作，朝生命教育、情緒管理，做更有效的壓力紓解；擴大預算、增加諮詢機構等，一定會落實到基層，即刻加強處理。

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