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國體法修正案初審 提供國手失能或身障醫療照顧

中央社／ 台北24日電

立法院教育及文化委員會今天初審通過國民體育法部分條文修正草案，草案明定，國家代表隊培訓選手及隊職員因培訓或參賽致短期失能、身心障礙或死亡者，中央主管機關應發給慰問金並提供短期失能、身心障礙選手後續醫療照顧及相關就業輔導服務。

立法院教育及文化委員會審查「偏遠地區學校教育發展條例部分條文修正草案」、「國民體育法部分條文修正草案」等案。

今年2月中旬，台灣男籃國家代表隊參加2025亞洲盃男籃資格賽前夕，傳出保險手續尚未敲定，導致組隊不順。

立法院教育及文化委員會於4月18日通過民進黨立委蔡其昌臨時提案，要求教育部體育署修改「國家代表隊培訓選手及隊職員因培訓或參賽致短期失能身心障礙或死亡發給慰問金辦法」，提高慰問金基準，或以其他行政規則，補足職業選手被國家隊徵召參賽期間商業保險無法承保差額。

不光是保險，有關運動選手參加國家隊培訓議題，持續受到民進黨立委何欣純等人關注並提案修法，主張將範圍擴及到各級學生選手，包括代表學校參賽及各項訓練都納入團體保險。

審查會今天通過以何欣純提案版本為基礎，並經審查會討論，增訂第20條之1，條文明定，為維護代表學校參加學生綜合運動賽會及聯賽之學生與運動教練之安全及健康，並減輕家庭經濟負擔，學校應另為學生及運動教練投保團體傷害保險；團體傷害保險給付項目應包括身故保險金、醫療保險金、住院醫療保險金、傷害門診保險金、失能保險金。

針對參加國家隊培訓時受傷，審查會通過條文明定，國家代表隊培訓選手及隊職員因培訓或參賽致短期失能、身心障礙或死亡者，中央主管機關應發給慰問金並提供短期失能、身心障礙選手後續醫療照顧及相關就業輔導服務。至於保險部分，短期失能理賠給付額度與選手合約薪資差額，由中央主管機關依規定補助。

此外，審查會也通過何欣純兩項附帶決議：1、要求政府協助學生選手及運動教練納入團體傷害保險，現階段僅以教育部主辦的競技層次、傷害發生機率與嚴重程度較高的全大運、全中運和學生聯賽為對象，請教育部在辦理各項保險時，確實要求保險內容應包括學生參加賽會或集訓時，報到後熱身、訓練等過程受到傷害時，及受傷後提供生活補助的相關保障。

2、政府應即啟動政策保險有關保障各級學校之運動選手、保險採購程序、保費費率精算、補助金額及實施方式之研議，並於一年內完成。

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