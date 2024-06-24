新冠高峰未到急診竟塞爆 醫籲啟動分流 衛福部指出關鍵

衛福部疾管署示警，現在正值新冠肺炎流行期，預計8、9月將達高峰。但彰化秀傳急診兒科主治醫師黃士倫日前在臉書表示，最近病毒大亂鬥，急診室塞爆，胸腔科醫師建議急診室應及早啟動分流。衛福部醫事司長劉越萍表示，監測各醫院急診發現，急診患者類型多為輕症患者，尚未影響重症患者就醫，建議民眾落實分級醫療，輕症先至診所。

黃士倫日前指出，秀傳醫院小兒科病床等待床位14床，想要住院的人至少要等3天左右，1歲以下幼童發燒採篩，篩3個全中新冠病毒。

對此，衛福部長邱泰源今天出席「「112年就醫無礙標竿競賽」頒獎典禮前受訪表示，新冠疫情期間，台灣對於醫療分流、分級醫療，做的相當成功，目前會繼續保持，讓社區醫師有能力守住疫情，降低醫院急診的壓力。

劉越萍說，就目前監控各醫院急診狀況，仍以台大醫院、台北榮總較為壅塞，但尚未影響急診重症患者就醫，建議民眾輕症時先至診所就醫，落實分級醫療。