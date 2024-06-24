卓榮泰：行政院投入87億元 預防兒少犯罪

行政院長卓榮泰今天說，為防止青少年被犯罪集團吸收，行政院推動修正「預防兒童及少年犯罪方案」，將於114年至117年投入約新台幣87億元，積極預防及減少兒少犯罪行為。

卓榮泰今天透過臉書發文「治安百分百，犯罪零容忍」，他說，過去這一個月來，走訪許多第一線機關，包括地方派出所、海巡、關務、檢、調、憲的工作現場，希望即時鼓勵大家及了解執勤需求。未來，當重要成效出現，他會繼續在第一時間鼓勵大家。

卓榮泰表示，他今天在治安會報中強調，上任後與行政團隊積極推動「打詐新四法」，也推動「消防法」職安專章的修正。因為治安好壞不僅攸關人民的日常生活，同時也跟國家的經濟發展有莫大關係。如果仍然詐騙橫行，金融詐欺頻傳，或者毒品流竄，沒有外資敢大力投資台灣。

此外，他說，為防止青少年被犯罪集團吸收，行政院推動修正「預防兒童及少年犯罪方案」，將於114年至117年投入約87億元，積極預防及減少兒少犯罪行為。

同時要持續強化「化學雲」的資料整合及應用，提供第一線消防人員即時且正確的資訊。他請所有相關部會，務必隨時回報行政程序、橫向聯繫、法律工具跟值勤設備的需求，並由秘書長跟督導政委密切留意與協助。

卓榮泰說，報告上的每一個數字，代表的是每一個案件；而每一個案件所影響的，都是一個人的生命安全，跟全家人的生活。不能只看數字，那是做為管理的一種方式而已。請每一位工作人員一定要積極作為，發揮嚇阻力，想盡辦法從源頭阻斷，把人民安危跟彰顯人權放在心中。