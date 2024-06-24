內政部試辦行動自然人憑證 24戶所臨櫃就可辦
內政部今天表示，即日起擴大試辦行動自然人憑證臨櫃申辦服務，民眾攜帶手機等行動裝置到全國24個戶政事務所，就可臨櫃申辦行動自然人憑證，申辦費只要新台幣30元。
內政部資訊服務司透過新聞稿表示，從今年6月24日開始，在24個戶所試辦行動自然人憑證臨櫃申辦服務，民眾可依自身需求，選擇申辦250元的自然人憑證晶片IC卡後，再請戶所協助在手機等行動裝置註冊，及綁定行動自然人憑證或返家自行操作。
資訊服務司說明，完成後就可使用壽險公會保險存摺、投資人集保資料查詢、地政系統查詢及中華電信支付等逾20個機關資訊系統線上服務，免隨身攜卡，直接享有網路真實身分識別、數位簽章及加解密服務。
資訊服務司指出，在手機即憑證的政策下，讓民眾能以手機等行動裝置，獲得公部門及民間單位的數位化優質服務，將持續蒐集民眾反饋意見及優化服務流程，並持續與民間機關合作，讓民眾在食衣住行育樂的數位生活中，都能透過手機擁有簡便安全的網路身分識別服務。
另外，內政部強調，也規劃在今年11月25日在全國所有戶所實施臨櫃申辦行動自然人憑證服務，逐步實現「行憑隨身走，數位生活好幫手」的便捷體驗。
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