「救國團公益不綴，葛永光主任率義工捐贈173萬送愛到花蓮」

0403強震重創花蓮，各界愛心持續關懷賑災。6月21日救國團葛永光主任一早先赴立法院旁關心聲援國會改革的同仁及義工，隨後偕同救國團團友總會林新欽總會長一行「送愛到花蓮」，捐贈花蓮縣政府新台幣173萬元，由徐榛蔚縣長親自受贈。

圖／救國團提供

葛永光主任表示，救國團雖身陷莫名的不當黨產爭議，卻不曾放下該做的公益服務，107年普悠瑪列車翻覆意外時，救國團就率先提供花蓮學苑給事故家屬及大體修復師免費住宿，這次「送愛到花蓮」同樣基於救國團是一個與社會「相關的」（relevant)團體之精神，在災民同胞的需要上看見自己的責任。

葛主任對徐縣長的治績及辛勞表達感佩，並提到救國團花蓮團委會及天祥青年活動中心雖同樣遭受巨創，但同仁及義工仍積極協助縣府救災及相關行政支援。

救國團團友會林新欽總會長也表示，這次來自救國團全台義工捐贈的新台幣1736765元，每一塊錢都是對同胞的滿滿關懷，也是對花蓮重建再展風華的衷心祝福。

圖／救國團提供

徐榛蔚縣長感謝葛主任及救國團義工的愛心，感受到猶如一家人的溫暖，這些善款不僅為花蓮縣的災後重建注入必要的資金，更為受災戶帶來希望與鼓勵，花蓮震災如同25顆原子彈炸落，但救災效率令國內外各界讚嘆，縣府希望中央及各界全力支持，讓災民早日恢復正常生活。

這次陪同參與救國團「送愛到花蓮」公益關懷計畫的救國團義工幹部及同仁還包括總團部指導委員周淳卿、花蓮縣團委會主委鄒永宏及、社會青年服務處洪啟洲處長及李立行視察、花蓮縣團友會黃夏明會長及幹部、各縣市救國團主委暨團友會會長等40人。花蓮縣吉安鄉游淑貞鄉長、縣議員韓林梅也到場見證。

各縣市救國團及團友會也募集了帳篷、睡袋、手電筒、毛毯、泡麵、礦泉水等生活物資，後續將陸續送到需要的地方。