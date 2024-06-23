森林療癒師讓人與森林健康 畜產綠領化糞肥為綠金

聯合國倡議永續，綠領興起，台灣森林保健學會培育45名森林療癒師，在大自然中讓人與森林都健康。漢寶牧場綠領管理者陳彥名精準用人與飼餵，化糞肥為綠金並轉換碳權。

與農業相關領域的另類綠領多了綠意、有機感。台灣森林覆蓋率達6成，農業部林業及自然保育署攜手台灣森林保健學會，於2017年起森林療癒健康促進推廣計畫，並邀請國外學者，從當年的18個國家森林遊樂區（現今19個）中評選出8個做示範場域。

台灣森林保健學會理事林家民說，短期階段完成森林療癒師認證制度。目前進行到中程的產業化階段，由森林療癒師「以安全的角度，帶引人走進自然，讓人與森林同時達到健康，並愛上森林、保護她」，已有45名。未來長期階段會跟衛生福利、醫療接軌。

關於森林療癒師的內涵，他說，包含森林療癒、森林科學、心理健康、身體健康4大核心；其中森林科學包含要知道活動場域的天氣與海拔變化、有毒植物等森林知識。

至於心理健康方面，森林療癒師帶人走進森林，不僅是放鬆，也有設計覺察的活動、與人互動等不同類型的活動；還需要具備運動休閒管理科系的身體健康知識，例如教導如何正確使用登山杖在森林健走等。

由於森林療癒師會在森林療癒課程中帶入森林科學、生態教育等知識給參與學員，例如了解哪一種植物生長得快、吸收較多碳；因此，林家民說，最適合森林系、心理系、體適能或營養學領域的人投入，又因所學課程百百種，可發展出多元化的森林療癒活動。

林家民指出，就有國家森林遊樂區資深志工成為森林療癒師，更能得心應手地引領人喜歡森林、保護森林。

舉例來說，全台第一條森林療癒的主題步道「阿里山水山療癒步道」，採用手作步道工法、疏伐林木、用國產材取代金屬材質製作解說牌，還有雲林縣政府的全台首座森林療癒基地石壁竹創森園區，都有森林療癒師參與設計而成。

另外，畜牧產業已有全台首座通過碳權抵換專案的畜牧場，是位在彰化縣芳苑鄉營運50年的漢寶牧場。38歲、二代的陳彥名可謂綠領管理者，導入數位化管理，增進準確性與可追溯性，更以其父陳修雄的「能資源再利用」理念實踐ESG，化豬糞尿為綠金，以永續邁向百年。

為降低畜牧排碳，陳彥名除在豬舍屋頂安裝太陽能板，精準計算出牧場飼養4萬2000頭豬，每年生產約4000公噸有機肥，利用豬糞尿發酵做沼氣發電，降低甲烷溢散，綠電發電量382萬度，預估碳減排量1年達3萬2085公噸。

他並聘請專人進行微生物及土壤研究，利用豬糞及菇類培植廢棄包，製成有機肥料販售，將碳固化在土壤中，打造國內第1個有碳權的肥料品牌。

陳彥名強調，豬場管理人才至關重要，落實專業可提升良率、減少浪費，例如落實精準飼料配方，即可提高每隻豬的消化率，節省飼料用量，進而降低碳累積和飼料成本。

他不吝嗇地分享畜牧業綠領管理精要，期盼更多同行一起升級；首先要了解碳盤查、碳足跡，精算動物營養所需和原料碳足跡，以精準飼料配方降低碳排放；且遴聘願意溝通、與公司的永續經營理念有共鳴的員工，會比在校成績、證照更重要。