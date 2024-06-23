綠領人才炙手可熱 大學育才助考證照打造即戰力

因應2050淨零碳排目標，企業全力布局，綠領人才也成了炙手可熱的新行業，國內多所大學紛紛開設永續證照、淨零碳排專班育才輔導考取證照，因應企業需求打造即戰力人才。

台灣科技大學推廣教育中心執行長周春芳表示，淨零碳排已成國際趨勢，上市櫃公司、國際大廠等都有相關人才的需求，因此勞動部勞動力發展署北分署與台科大合作，建置「ESG永續發展產業人才培訓據點」，希望建立永續人才的平台。

台科大推廣教育中心也自去年起陸續開設永續管理人才專班，周春芳提到，除了提供完整的ESG訓練課程，幫助待業者轉職，也有在職進修班，還會因應學員需求開設證照班，有助於增加就業競爭力或爭取調薪；2個半月的課程專班招35人，每次都逾百人報名，在職進修班報名更是秒殺。

為培養就業即戰力，周春芳指出，ESG課程超過9成都是業師授課，涵蓋綠色金融、綠色建築等多元領域，課程內容也非常「接地氣」，除了學習專業知識，業師也會分享企業如何制訂和執行永續管理相關策略，並在授課期間引導學員進行職涯規劃，課程即將結束前還會有就業媒合會，讓學員有機會找到未來的職場舞台。

周春芳表示，過去很多中高齡者會想透過職訓班二度就業，但因為跨足新的領域，所以轉職不易且職位和薪水可能不會太理想；但ESG專班則是在原有基礎上，增加ESG相關技能，過去的經驗能為將來職場加分，幫助許多壯年族開闢新路，成功轉為綠領人才，有的月薪更高達新台幣10萬元。

「作為高等學府的大學，應在議題上扮演智庫角色」，中原大學校務研究暨永續發展處指出，中原大學於112年8月培育2名種子教師進修永續相關課程，並由其中1名種子教師周文瓊開設永續發展碳管理課程，名額全數額滿，截至5月，永續發展碳管理課程已有51人次考取相關證照。

企業管理學系助理教授周文瓊指出，以往台灣多著重於環境保護，但隨著「永續」概念提升，ESG近年成為「顯學」、甚至是評估企業標準，人才的孕育及快速供給就需仰賴大學加入，相關課程也不再集中於環工等科系，而是需要跨領域人才，中原大學特別在企管學系開課，透過專業能力及師資培育，呼應企業的人才需求。

企業管理所研究生姜佳音表示，自己在大學時就有接觸相關訊息，也了解這是近年熱門趨勢，明年就將投入職場的她，除了原有的企管專才，更希望將觸角延伸到綠色永續領域，因此特別參與這門實務性課程，希望能為自己的履歷加碼。

另外，推廣教育中心也推出「四證合一」經濟部iPAS 淨零碳規劃管理師（初級）輔導考證班，課程含TIEA台灣數位教學創意發展協會發證的「碳資產管理分析師」、「ISO14064-1 溫室氣體盤查分析師」、「ISO14067 碳足跡盤查分析師」3天培訓課程，並進行3次模擬考通過後取得3張CEO認證證書，並以協助報考iPAS淨零碳規劃管理師（初級）認證作為最終目的。

元智大學工程學院院長孫一明告訴中央社記者，對綠領工程師的需求，除工程部分也包含管理層面，學校的淨零碳排永續發展學士後專班，在課程設計上，有傳統理工科系學生必學但不屬於工程技術部分課程，非理工科系學生也可進入相關領域，另有淨零碳排策略規劃、碳中和等課程，老師還會帶學生到業界做實地氣體盤查，預計1.5年至2年畢業，並輔導考取ISO-14064-1、14064-2及14067這3張國際認證的專業證照。

家住新竹從事資通訊業務的朱家豪說，企業對減碳、永續熱度提升，且拜訪園區客戶時都會接觸相關資訊，在比較內容課程後報名元智大學，2月份開課後擔心無法兼顧工作跟課程，在老婆的支持下捨棄20多年的業務生涯，毅然辭去工作專心上課，就是看好相關產業未來，盼學成後轉換跑道，展現課堂所學專業知識。