聯合報一周大事 6/16~6/22

國內

17日：衛福部公布一一二年國人死亡報告，去年總死亡人數廿萬五五七五人，平均每二分卅三秒就有一人死亡；癌症連續四十二年蟬聯在十大死因首位。

19日：賴清德總統宣布，將在總統府下設立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會和健康台灣推動委員會等三個任務編組委員會。

21日：台鐵229號次新自強號（EMU3000）北上行經花蓮秀林鄉時，因挾帶土石的泥流覆蓋軌道，造成列車停電，三節車廂出軌，八名乘客、一名司機員受傷。

國外

16日：以色列軍方宣布在南加薩部分地區「策略性暫停軍事活動」，不久總理內唐亞胡就表明「不可接受」。

19日：俄羅斯總統普亭在平壤會晤北韓領導人金正恩，雙方簽訂全面戰略夥伴關係協定，內容涵蓋共同防禦條款，兩國同意任一方遇襲時協助對方擊退侵略。

20日：美國國防部表示，烏克蘭可將美國供應的武器，用於回擊在俄羅斯境內任何地方朝烏軍開火的俄軍部隊，不限靠近烏東哈爾科夫州的俄國領土。