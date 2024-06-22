給予花蓮全面重建支持 內政部多管齊下

內政部長劉世芳表示，現階段租金補貼已核撥1,400餘萬元、短期安置旅宿有90戶入住、核定補助花蓮縣政府617萬餘元成立都市更新輔導團、補助花蓮約8.6億元經費充實救災量能及在行政院的支持下，將會挹注約30多億元分年分期推動國家公園復健計畫，從生活、防災到觀光資源與產業復甦，內政部皆會給予花蓮支持。

劉世芳與常次吳堂安、國土管理署長吳欣修及國家公園署長陳茂春22日陪同行政院長卓榮泰等跨機關單位共同視察「0403花蓮重建專案辦公室」，劉世芳指出，重建辦公室結合行政院東部聯合服務中心與民間力量，擴大整體服務量能，多管齊下助花蓮全面重建，包括租金補貼、耐震補強、危老重建、太魯閣國家公園重建及攸關防災的消防車添購等。

劉世芳指出，5月份陪同卓院長前往國立東華大學及瞭解民房災損搶修及復建進度時，針對花蓮縣爭取添購化學消防車部分，當場就指示消防署要與花蓮縣消防署共同研商。這部分也跟大家報告最新進度，將會補助約8.6億元經費，助花蓮縣汰換救災指揮車、化學消防車、水箱車、化學災害處理車等各式救災車輛共19輛，自2025年起陸續添購到位。此外，有關購置紅外線熱顯像無人機組6組、救災機器人6台、充實外勤消防人員救災裝備器材、強化指揮資通訊備援系統及相關訓練等，刻正由內政部積極協助花蓮縣辦理相關事宜。

今日也前往視察太魯閣國家公園重建情形，劉世芳指出，整個復建計畫要從今年就要啟動，並表示受災較輕微的景點，如天祥、太魯閣、長春祠、布洛灣等景點步道，優先進行整修，並在兼顧整體安全的前提下，在年底進行局部開放，並朝明(114)年底全面開放的目標來努力。

下午也至重建辦公室視察並前往弱層補強的社區進行現勘，劉世芳提到，目前重建辦公室偕同國家地震工程研究中心已輔導42棟建築物取得弱層補強的補助，刻正由專業人員協助進行補強規劃。此外，有關重建工程補助部分，自用住宅屬於紅單並經強拆的合法建物，將進行重建價格估算，每戶上限360萬，也會與財團法人賑災基金會研擬相關價購房地方案。另天王星大樓也已申請籌組都市更新會，後續將朝自主都更方式推動都市更新。同時也謝謝花蓮縣建築師公會，每週一、三、五上午在重建辦公室提供民眾有關建築方面的專業諮詢服務。