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國家圖書館贈圖書 在南非看見「台灣角落」

中央社／ 台北21日電

為促進台灣與非洲地區圖書館界交流，國家圖書館今天致贈南非國家圖書館開普敦分館一座「台灣角落」，由館代表馬菲爾受贈，這也是國圖在全球圖書館設置的第15座「台灣角落」。

致贈儀式在國家圖書館舉行，根據國家圖書館發布新聞稿，馬菲爾（Marcus L. Maphile）當天同時以「南非國家圖書館的任務、營運、策略管理和關鍵項目」發表演說。

國家圖書館館長王涵青表示，為深化台灣與南非之間的文化交流，特別致贈「台灣角落（TaiwanCorner）」予南非國家圖書館開普敦分館，內容包括80種與台灣歷史、風土民情、地理與自然風光相關的圖書，藉此讓南非民眾能在圖書館認識台灣。

王涵青表示，南非擁有2所國家圖書館，本次受邀來台訪問的馬菲爾服務於南非國家圖書館開普敦分館，在圖書館與出版領域擁有超過25年服務經驗，對於南非乃至非洲地區圖書館界與文化事業深具影響力。

馬菲爾稍早於20日亦受邀於「2024華裔學志漢學國際會議－非洲與華人文化的相遇：經典、歷史、宗教與圖像」進行專題報告，這項會議由國圖與輔仁大學華裔學志漢學研究中心、德國奧古斯丁華裔學志漢學研究中心合辦。

此外，國圖也安排馬菲爾參訪台灣重要指標性大學圖書館與新北市立圖書館總館、台北市立圖書館北投分館等重要公共圖書館，增進未來雙邊交流契機。

南非 圖書館

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