春節休假被懲處更一審勝訴 台鐵產工籲勞動部勿上訴

台鐵產業工會向勞動部申請裁決台鐵命員工春節停休、休假懲處應為不當勞動行為遭勞動部駁回，更一審昨天宣判將勞動部原裁決決定撤銷，工會今天發表聲明呼籲勞動部勿再上訴。

台鐵產業工會民國106年春節期間發起依法休假活動，多人遭記過處分。工會當時認為台鐵此舉構成不當勞動行為，並向勞動部裁決委員會申請裁決，但裁決會後續駁回，工會不服轉而提起訴訟。

台北高等行政法院更一審昨天指出，台鐵員工廖宜軍等336人在除夕與農曆春節依法本無出勤義務，當時的台灣鐵路管理局（現改制為國營台灣鐵路股份有限公司）排定班表時也未徵得336人的個人同意在這些日期出勤工作，台鐵局認定336人未請假即屬曠職，屬違法，構成不當勞動行為。

更一審也宣判將勞動部原裁決決定撤銷，勞動部應依法院此件法律見解作成適當救濟命令，可上訴。

台鐵產業工會今天發表聲明指出，更一審勝訴不僅是證明當年為終結血汗三班制的行動無罪，更否定裁決會對於國定假日需要提前7天前請假，逾越勞基法的解釋，捍衛全台勞工國定假日同意權。

台鐵產業工會呼籲，勞動部裁決會應依法院判決，重新做出台鐵構成工會法中的不當勞動行為，並撤銷相關曠職、考績、記過等不利待遇處分。

勞動部勞動關係司科長吳倍豪告訴中央社記者，勞動部裁決會會在收到判決書後研究是否繼續上訴。