童子賢觀展挺平權 因「彩虹」與黃仁勳有一段緣

彩虹為LGBTQ+族群象徵標誌，和碩董事長童子賢今天出席台北當代館展覽記者會，回憶當年因顯卡結識輝達執行長黃仁勳時，就以蠟筆畫上彩虹作為包裝盒點綴，「彩虹包容性最大。」

台北當代藝術館首度與社團法人台灣彩虹平權大平台協會合作，明天起將推出Q POWER展覽，期盼透過展出藝術作品，促進社會對LGBTQ+社群的理解。台北當代館今天舉行開幕記者會，彩虹平權大平台執行長鄧筑媛致詞特別感謝童子賢，在爭取平權路上無役不與。

童子賢致詞表示，他很榮幸見證同婚法案通過，他為台灣人權進步感到驕傲。年輕時他是個工程師，29歲那年參與華碩創立，當時產品是主機板與顯卡，他也因顯卡結識黃仁勳，「所以其實我們結識很早，我們包裝盒是我親手用蠟筆塗上的彩虹。」

童子賢笑說，他以前擔任過校刊總編輯，對這些創作一點都不陌生。而他當時想的是彩虹涵蓋所有顏色，「是包容性最大的。」很多年以後，同婚法案通過了，但在這個時刻以前，陸陸續續有許多活動都在喚醒社會。

過去曾多次於街頭見證歷史現場，童子賢說，因為他不只是工程師、企業經營者，也是兩個孩子的父親，還是台灣社會的一分子。好幾回他坐在街頭，女兒也在美國紐約帶領靜坐，拿著「我來自台灣，我支持婚姻平權」的手舉牌。

童子賢相信，這將是現代文明走向更開闊、溫暖、和諧的一步，「我們相信法律是重要基礎，但是更重要的是，點點滴滴融入社會的觀念。」此次台北當代館以文字、影像、藝術展現友善態度，也促使公民社會更成熟。

Q POWER展覽明天起將於台北當代藝術館展出至8月11日。