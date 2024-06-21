王幼華書寫「憨慢王爺」 揭開台灣靈力風情畫

日前關公迎娶媽祖的新聞引起各界矚目，台灣民間宮廟常有許多離奇的故事，與民眾生活緊密互動。作家王幼華新作「憨慢王爺」，深入探訪民間宮廟，揭開台灣靈力風情畫。

根據蓋亞文化發布新書資訊，王幼華身兼學者、作家身分，以多年親自走訪的田野調查為基礎，描繪80年代以後人鬼神靈、廟宇乩童、自然風土並存的台灣。

故事描述主角花麒麟接了一個查訪台灣宮廟的電視節目企劃案，開始探訪30座小型宮廟與墓祠，花麒麟自小能與「憨慢王爺」溝通，隨著旅程展開，一幅幅台灣靈力風景如萬花筒般呈現眼前，於此同時，「憨慢王爺」卻悄悄產生變化。

王幼華在書序中表示，他從小就是個愛聽故事的孩子，年長之後變成一位愛說故事的大人，他認為台灣的宮廟有非常多歷史故事和神蹟，「產出」的各種精彩傳奇非常令人著迷。

王幼華說，他每次到不熟悉的市鎮、鄉里，一有機會就會到宮廟參觀，一面禮敬，一面請教宮廟的源流和靈驗故事。某次他到一間很特殊的宮廟，主神是一尊來歷不明的王爺，造型很特殊，雕刻得比較粗糙，後來在廟方執事同意下，有機會到後廂房小房間瞻仰本尊，在虔誠頂禮致敬後，卻看到王爺忽然嘴角牽動、微笑了一下。離開這座宮廟後，王幼華便有了寫下「憨慢王爺」故事的想法。

王幼華1956年生，國立中興大學中文博士，曾獲吳濁流文學獎、中國文藝協會獎章、中山文藝獎、全球華文文學星雲獎報導文學二獎等。著有「土地與靈魂」、「騷動的島」、「東魚國夢華錄」、「憂鬱的貓太郎」等小說；「浮塵戀影：獻給年輕世代的執拗低語」、「心的流淌」等散文集。