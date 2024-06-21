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墜落、感電…太陽能發電職災多 職安署專案檢查

中央社／ 台北21日電

台灣宣示2050淨零碳排，太陽能發電是重要能源政策，然而裝設太陽能板也易發生職災勞動部說，太陽能光電職災以墜落、感電為主要類型，職安署也有專案檢查預防職災。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所職業安全組研究員張智奇今天於勞動部例行業務會指出，台灣推動綠能政策，根據數據顯示，2021年國內太陽能發電為7.7GW，2030年時太陽能發電可能達到31GW，等於10年發電量就會增加4倍，發展相當可觀。

張智奇說，在發展太陽能光電等綠能設備的同時，也必須考慮勞工的職業災害預防，因此勞安所針對太陽光電系統生命週期各階段可能危害分析及預防進行研究，盼能保護勞工安全。

勞動部勞動職業安全及衛生研究所副研究員林光邦於會中表示，太陽光電發電系統主要職業安全問題，主要是進行安裝、清潔、維護、檢視等作業時發生墜落，而職災原因主要是未設置防墜落設施、安全護網、安全母索、安全上下的設備及勞工未佩戴防護具等。

林光邦也說，經由現場訪視也發現，部分場域沒有提供維運、清洗的安全通道或通道空間狹窄，導致勞工作業空間不足，也容易發生人員直接踩踏於太陽光電模組，產生墜落危害；至於水域型太陽光電設施因設置於水面，也容易因結構損壞、腐蝕導致勞工感電等問題。

林光邦表示，勞安所已經分別針對屋頂型（含建築整合型）、地面型及水域型太陽光電發電系統編撰太陽光電設施作業安全指引，指引內容包含設計、建置、維運（清洗）及拆除階段作業安全，並設計查核表，指引及查核表可讓業者參考以強化災害預防能力。

勞動部職業安全衛生署職業安全組組長朱文勇則告訴中央社記者，近年因應綠能發展，職安署也從民國111年起就有太陽能光電專案勞檢，根據數據顯示，111年共檢查176個場域，總計有32處停工、開罰新台幣309萬元。

朱文勇說，職安署近年持續針對太陽能光電進行專案勞檢，今年也以500千瓦以上發電量的太陽能光電場域為目標進行勞檢。

勞動部 太陽能發電 職災

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