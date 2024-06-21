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深化「台日友好」情誼 NHK交響樂團8月3度訪台

中央社／ 布拉格21日電

在文化部台流文化黑潮計畫支持下，NSO國家交響樂團將邀請日本NHK交響樂團3度訪台，在國表藝北中南3場館巡演。這次樂團與台灣小提琴家黃俊文合作，深化「台日友好」情誼。

NSO國家交響樂團執行長郭玟岑接受中央社記者訪問表示，這次訪台行程從去年開始萌芽，雙方在多次討論之後終於成行。郭玟岑說，因為同樣都是交響樂團的背景，雙方溝通起來特別順暢，目前NSO將會支援NHK部分樂器，對於NHK在巡演移動過程的交通與工會對於工時的要求，都會盡力達成安排。

NHK交響樂團可以說是亞洲最早被國際樂壇視為世界頂尖的交響樂團，至今依舊魅力不減。根據NSO國家交響樂團今天發布的新聞資料，這次是NHK交響樂團繼1971年、2016年後第3次來台演出，對於日本或台灣交流都有重大意義。

NHK交響樂團表示，期待這次首席指揮法比奧‧路易西（Fabio Luisi）的首度海外演出，成為未來擴大在亞洲活動的重要機會。這次也與台灣青年小提琴家黃俊文合作，音樂會上半場將帶來韋伯「魔彈射手」序曲和布魯赫「第一號小提琴協奏曲」，下半場則是柴可夫斯基「E小調第五號交響曲」。

法比奧‧路易西來自義大利的熱那亞，現任丹麥國家交響樂團首席指揮、達拉斯交響樂團音樂總監。他於2001年首次指揮NHK交響樂團，並於2022年9月成為樂團的首席指揮。他的指揮風格充滿激情與詩意，虜獲許多觀眾的心。2023年8月，他的首席指揮任期延長了3年，直至2028年8月。

NHK交響樂團成立於1926年10月5日，當時名為新交響樂團，不久後從德國禮聘約瑟夫‧羅森斯托克擔任首席指揮，奠定樂團日後發展基礎。1927年2月20日首次推出定期公演，成為樂團最主要的演出節目，一直延續至今，即使在二次世界大戰期間也不曾中斷。

1951年開始，樂團獲得日本廣播協會（NHK）的資助，更名為NHK交響樂團，此後在卡拉揚、沙瓦利許、馬捷爾等國際知名指揮家領導下，持續演奏動人樂音。NHK交響樂團每年在日本各地舉辦約120場音樂會，其中包括54場定期公演，並透過NHK電視與調頻廣播網向全國轉播。

NHK交響樂團將於8月23日起在台中國家歌劇院大劇院，8月24日在高雄衛武營音樂廳，8月25日在台北國家音樂廳演出。

NHK 交響樂團 音樂會

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