把樹種進家裡！ 遠雄峰蘊擁抱大自然「新生活哲學」

「遠雄峰蘊」位於科工館特區，大3房格局市場稀有性高，推出後深受家庭、年輕族群青睞。 圖／遠雄峰蘊 提供

根據1項研究發現，只要與大自然接觸20分鐘，就能降低壓力荷爾蒙。承襲自然系列豪宅DNA的「遠雄峰蘊」座落於1,598坪方正基地，「把樹種進家裡」不用出門也可以環抱大自然，感受新生活哲學。此外，邊間大3房格局在市場稀有性高，更設計雙景觀陽台，主臥享有私人空間，綠意盎然的規劃，推出後深受家庭、年輕族群青睞。

遠雄在高雄蛋黃區的科工特區推出「遠雄峰蘊」百億大案，在朗闊大基地，打造地上27樓、地下4層的雙塔建築，宛如1座「天空森林」，從1樓回家的動線、到2樓漂浮花園、以及各樓層的住家空間，將觸手可及的綠種回城市最精華地段，讓人在市心遇見自然、愛上自然！

「浮島花園」為「遠雄峰蘊」設計的核心價值，把「綠」透過建築種回城市最精華的地段。 圖／遠雄峰蘊 提供

遠雄峰蘊主力坪數「43坪邊間大3房」，坐擁雙景觀陽台，再加上自然採光，獨樹一格的格局在市場稀有性高，貼近現代人重視的生活品味及體驗。

遠雄房地產行銷經理朱可筠指出，「遠雄峰蘊」43坪總價帶含車位，落在2200萬元，已購客以自營商、金融、製造業為主，重視居住品質與自然生活體驗，嚮往被綠意環抱的居家空間。

朱可筠分析，與自然無界限的特殊產品規劃，擄獲親子家庭、年輕族群青睞，主因是「遠雄峰蘊」深度達3米的大尺度陽台，是高雄獨有、更是產品特色之一。層層疊疊的植樹大陽台，將自然引入居家生活空間之中，這是許多居住在都市的現代人夢寐以求的生活，不用特別跑到山上，在家就可感受大自然的氛圍。

「遠雄峰蘊」43坪邊間大3房的「微風窗台」設計獨具巧思。 圖／遠雄峰蘊 提供

43坪邊間大3房雙景觀陽台房型更運用「微風窗台」設計巧思，打破室內外空間的既有框架，視覺上延伸，巧妙將客廳與陽台、臥室與陽台融為一體。尤其是，夫妻居住的主臥擁有景觀陽台，私密空間讓伴侶間感情更加升溫。

值得一提的是，這次由101建築大師—李祖原操刀設計，「遠雄峰蘊」以「浮島花園」為核心價值，把「綠」透過建築種回城市最精華的地段，集植物、建築結構、日照、風場、景觀等多方技術研究於大成，位居市心也能被自然環抱、感受彷彿置身郊區放鬆與舒心。

此外，迎接「高雄車站新門戶計畫」未來的休憩綠色廊道，「遠雄峰蘊」坐落於高雄市心中軸線的九如路上，鄰近高醫商圈、建工商圈、站前商圈、鼎山商圈、大豐生活圈，坐擁百貨娛樂、影城、特色美食等，交通及生活機能相當便利，享 5分鐘國道、輕軌、捷運、鐵道，同時具備9年完整學區，因此也受到不少家庭客群的青睞。

【遠雄峰蘊】

高雄科工特區 37-43坪

預約專線：07-3893999

接待中心：高雄市三民區九如一路550號

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