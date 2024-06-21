聽新聞
test
0:00 / 0:00

中研院士許倬雲 獲唐獎漢學獎

聯合報／ 記者董俞佳許維寧／台北報導
唐獎漢學獎得主許倬雲教授。圖／唐獎教育基金會提供
唐獎漢學獎得主許倬雲教授。圖／唐獎教育基金會提供

第六屆唐獎漢學獎昨揭曉，由九十四歲中研院士許倬雲獲獎，這也是唐獎六屆以來，在嚴格定義下首名台灣出身的得主。唐獎教育基金會表示，許倬雲的史學研究展現跨時代的學問，證明漢學可與各領域對話。其在台大歷史系推動課程轉型，亦對台灣史學界帶來深遠影響。

台大昨則說，許倬雲的獲獎，讓台大師生與有榮焉，台大也將致力成為國際漢學研究與人才培育重鎮。

許倬雲自青壯年時期開始將社會科學方法融入史學研究。除一系列重要的史學研究以及晚年出版一系列通史著作外，唐獎教育基金會表示，許倬雲一九六○年代在台大歷史學系主導歷史教育課程轉型，並打開中國社會史研究風氣。另也出版多部通識著作，從歷史的角度探討時代轉移、管理、組織等議題。

台大指出，許倬雲在台大歷史系任職時，主導歷史課程轉型創新，將當時歷史學的新觀念和新方法引介國內，並大力提倡以社會科學方法治史， 強調歷史不僅要「敘述」，而且要「解釋」，對台灣史學界發展帶來深遠影響。

唐獎教育基金會表示，許倬雲的研究不僅深入探討中國長期歷史的本質問題，更在通史解釋上強調文化的包容性與交流。其著作展現了他對國家、民族及全人類的深切關懷，被譽為一位兼具博雅理念與淑世精神的史家。

台大 唐獎

延伸閱讀

資策會力拚轉型 第三方服務收入占比提升到6成

許倬雲獲唐獎漢學奬 台大：致力成為國際漢學研究重鎮

許倬雲獲唐獎漢學獎 擅抓歷史本質引進社科方法

麥寮電廠延役惹議 張麗善：支持電廠轉燃氣但中央政策說清楚

相關新聞

中研院士許倬雲 獲唐獎漢學獎

第六屆唐獎漢學獎昨揭曉，由九十四歲中研院士許倬雲獲獎，這也是唐獎六屆以來，在嚴格定義下首名台灣出身的得主。唐獎教育基金會...

促民間建物取得建築能效標章 內政部估最快明年修法強制實施

淨零碳排成全球發展趨勢，內政部在建築減碳上，以公有建築作為領頭羊，目標是2026年公有新建物全面達建築能效1級或近零碳建...

收台電附連結電費催繳簡訊 查核中心：詐騙訊息

近日有網友分享收到來自台電公司附上不明連結的電費催繳可疑簡訊，稱再逾期將終止供電，經事實查核中心查證為詐騙訊息，提醒民眾...

許倬雲獲唐獎漢學奬 台大：致力成為國際漢學研究重鎮

2024第六屆唐獎漢學獎揭曉，由94歲歷史學家許倬雲獲得殊榮，表彰其在漢學領域的卓越貢獻。國立台灣大學今天表示，許倬雲獲...

麥寮電廠延役惹議 張麗善：支持電廠轉燃氣但中央政策說清楚

六輕麥寮燃煤電廠與台電簽訂25年購售電合約，3部機組今、明兩年陸續屆期除役，日前已提出許可證展延申請，環團要求雲林縣長張...

緩解缺電危機？最大民營燃煤麥寮電廠傳續約 環團批跳票

即將進入夏季用電高峰，但隨著核三廠1號機即將在7月27日停機，日前已開始遞減運傳，未料近日卻陸續傳出內科、屏東市、台北市西門町接續出現跳電、停電，讓外界高度憂心今夏供電恐陷危機。如今又傳即將合約到期除役的全台最大民營燃煤電廠麥寮電廠，經濟部擬與麥寮續約，引發外界救援電力的聯想。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。