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雕塑家李龍泉辭世 竹美館表哀悼

中央社／ 台北20日電
雕塑家李龍泉5月23日逝世，享壽73歲，民間好友日前舉辦藝術追思研討會，國立新竹生活美學館館長葉于正（左）代表文化部致贈113年度優良文化人士急難慰問金予李龍泉遺孀鍾琴（前右）。圖／新竹生美館提供
雕塑家李龍泉5月23日逝世，享壽73歲，民間好友日前舉辦藝術追思研討會，國立新竹生活美學館館長葉于正（左）代表文化部致贈113年度優良文化人士急難慰問金予李龍泉遺孀鍾琴（前右）。圖／新竹生美館提供

曾受已故雕塑大師楊英風、朱銘指導，雕塑家李龍泉今年5月逝世，享壽73歲。新竹生活美學館今天表達哀悼，並代表文化部長李遠致贈文化部113年度優良文化人士急難慰問金。

李龍泉在1951年出生於雲林縣北港，自大學畢業後便嶄露頭角，嘗試投入泥塑、雕塑、木雕等多種媒材創作、曾獲高雄市美展雕塑組首獎、台灣省第1屆特殊優良藝術家美術類首獎等榮譽，後轉至新竹定居多年，並協助民都有部落之雕刻班及新竹地區文化藝術轉動社區發展。

不少人或許看過李龍泉的作品，如坐落在新竹縣政府文化局綠地上多年的雙人擁抱石雕「溝通」，還有其周遭「石筆」、「晨鐘」等公共藝術皆出自其手。李龍泉在5月23日病逝後，6月19日由民間好友主辦藝術追思研討會，包含新竹縣政府文化局局長章宗耀、雲林縣政府文化觀光處副處長蘇建蒼等人皆出席。

國立新竹生活美學館館長葉于正今天透過新聞稿表示，李龍泉於台灣繪畫與雕塑藝壇享有盛譽，雕塑作品無形中透露著無窮生命力，是新竹地區具有代表性的珍貴藝術工作者。

葉于正表示，雖然10多年前因為中風而斷絕了工作收入，李龍泉仍奮力對抗病情、繼續繪畫創作，其長年持續創作不輟、持續發光，患病期間勉力提筆創作的精神令世人動容，更留給後世無限瑰寶。

文化局 文化部 新竹

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