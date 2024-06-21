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品牌建商發威！七期文心森林公園推「市場真空坪數」，南屯在地人：終於等到了！

撰文／ 黎詩彥

台中在重大建設到位、科學園區加持下，房市一片火熱，除了台積電中科擴廠，國際大廠艾司摩爾、日本最大半導體設備商東京威力科創、美商科磊等也紛紛宣布進駐七期，重磅大咖齊聚，成為七期房市有力支撐。根據內政部實價登錄顯示，正對台中市政府的指標建案鉅陞「台灣隱賦」280戶住宅已接近完銷，實登最高單價落在74.02萬，引起市場一片譁然！優異的成績不僅見證七期的地段硬實力，也顯示台中人對鉅陞品牌有信心。

「台灣隱賦」是鉅陞建築團隊在台中的首發之作，除了以高品質精工建築刷新市場三觀，更從消費者角度思考， 包辦「大建商不願做，小建商做不到」的細節，提供從預售、成屋、裝修到交屋後維護「All In One建築整合一條龍服務」，專寵自住、有感建築，超越自住客的期待，迅速在台中購屋市場累積不少品牌鐵粉，更吸引一票購屋族「逐鉅陞而居」。

圖／海悅國際開發
圖／海悅國際開發

繼「台灣隱賦」叫好又叫座後，位於文心森林公園周邊的鉅陞「青山旭」也開出紅盤，自去年12月公開，短短半年左右銷售已接近6成。「青山旭」位於惠文路、大墩六街口， 附近有好市多、IKEA、公益路商圈，且有明星學區、捷運文心森林公園站作為後盾，地段價值不可言喻。基地三面臨路，雙塔地標高樓盡攬文心森林公園綠意美景，便利、清幽、質感生活聚焦於此。

圖／海悅國際開發
圖／海悅國際開發

文心森林公園特區是七期知名的豪宅聚落，區域指標性社區有「惠宇大其心」、「雙橡園F1特區」、「精銳海德 1號」等，大多為百坪豪宅。「青山旭」規劃市場期待已久的37-41坪、親和2-3房實用適切格局，在區域內屬市場真空帶，立刻引發廣大購屋族鎖定。有南屯在地客嚮往文心森林公園周邊環境，但一直找不到中小坪數產品，直呼：「終於等到了！」並手刀下訂為二代置產，也有換屋客從五期和八期慕名而來，認為這是入手七期名宅錯過不在的難得機會。業界分析，現階段七期開發漸趨飽和，土地越來越稀有，「青山旭」37-41坪輕豪宅堪稱是「市場前所未見的產品，未來也不會再有」。

圖／海悅國際開發
圖／海悅國際開發

「青山旭」由台北豪宅推手呂建勳建築師操刀，稀有錯層跳島式宜居陽台 ，打造惠文路上最美的國際級垂直花園，戶戶邊間、採光通風良好，超大陽台為空間增添一抹舒心綠意，在家就能擁有自己的私家花園，賦予生活不同的況味。鉅陞更延長陽台植栽維養年限，在住戶想到之前，已超前佈署、為住戶考慮周全，「超強地段+絕版產品」展現品牌建商雄厚實力與滿滿誠意，讓鉅陞「青山旭」在競爭競烈的台中地區突圍崛起，獨特價值圈粉又吸睛。

圖／海悅國際開發
圖／海悅國際開發

詳細資訊：https://bit.ly/3Xr9qcg

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