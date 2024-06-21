久違了台北東區 璞永建設推新作「璞園仁仰」

撰文／ 簡伶恩

今年3月房產界眾所矚目「芙蓉大樓」交易案，正式宣告出售，而神秘買家即是由璞永建設領軍，聯手海悅國際開發、白天鵝機構、德杰集團，以及某科技業老闆共同投資，未來將由持分3成多的璞永主導開發案等，消息一出就獲得高度關注。

璞永建設嶄露頭角，引發外界好奇。「不熟悉璞永建設以為他們是積極獵地，但其實璞永是選地型的建設公司。」近年可以看見璞永建設於北市中山北路首排推出「醇建築」；仁愛路首排推出「至仁愛」，都在北市傳統黃金地段推案。

專挑好地點、專蓋好房子的璞永建設於東區推出「璞園仁仰」。 圖／璞永建設 提供
專挑好地點、專蓋好房子的璞永建設於東區推出「璞園仁仰」。 圖／璞永建設 提供

「其實這是璞永建設多年來的都更案開花結果，當多數建商棄守都更時，璞永建設依然堅持專挑好地點、專蓋好房子，這考驗的是開發者對於都市開發的耐心，這樣的理念付出的是青春、是時間。」近期璞永建設在忠孝東路、仁愛路、敦化南路，這個難得一遇的街廓裡中推出「璞園仁仰」，驚艷全市場。

「要在傳統東區要整合一塊地是極為困難的，花了12年整合一塊地，背後是辛苦的。」東區是北市核心，因城市擴展才逐步發展到信義計畫區、南港，對許多客戶而言，「璞園仁仰」給了老東區人有機會換新房，或是讓早年曾經居住過東區的客戶有再回到東區機會，大家怎麼搬離，都還是離不開東區的生活。

「璞園仁仰」位於忠孝東路，敦化南路，仁愛路圈起之街廓的黃金地段。 圖／璞永建設 提供
「璞園仁仰」位於忠孝東路，敦化南路，仁愛路圈起之街廓的黃金地段。 圖／璞永建設 提供

東區新巷的建築美學，璞永建設委由大硯國際建築事務所創辦人蘇喻哲設計，蘇喻哲曾獲得1995年被日本出版的《世界建築家581人》選錄為跨越世紀代表建築家之一、2011年入圍西班牙WAF世界建築大獎決選（World Architecture Festival Award）等，與璞園合作過「璞園仰哲」、「勤美璞真」、「樸建築」、「璞風晴」等案，擅長將自然地景、人文故事與未來的居住樣貌，打造成迷人詩意的建築風景。

「璞園仁仰」於城市繁華之間，於基地留下一點空白，「雖然我們是新房子，但想把老東區的感覺找回來，建築空間中利用許多串連的設計手法，城市之間也能夠有所交流，更具人情味。」

結構設計委由逾30年專業經驗的聯邦工程，採SC鋼骨，提升耐震係數至0.264G，抗六級烈震，結構強度高，並申請耐震標章。工程採用200cm深地梁之RC筏式基礎，地下室四周施作70cm厚連續壁，及加設三道地中壁、一道內扶壁，連續壁深入地表面下30m，地中壁/扶壁深入地表面下約24m，連續壁與地中壁形同類似基樁作用，結構更為強壯。

「璞園仁仰」掌握「靜、近」兩大優勢，輕鬆步行就可以抵達百貨公司與復興中小學。 圖／璞永建設 提供
「璞園仁仰」掌握「靜、近」兩大優勢，輕鬆步行就可以抵達百貨公司與復興中小學。 圖／璞永建設 提供

全案規劃39、46-47、80坪，買東區、大安區的門牌，不像過去需要百坪，符合喜愛東區高端客層的剛性需求，產品規劃面為一層三戶，屬面寬型的基地，可使空間獲得更好的採光、通風。

「璞園仁仰」掌握「靜、近」兩大優勢，享受靜謐的生活感，又鄰近忠孝、敦南、復興SOGO、新光三越、微風廣場等國際精品與經典名牌；穿梭其間可以享有東區巷弄美食、特色潮店，豐饒生活掌握其中；學區上鄰近復興中小學、仁愛國小、仁愛國中、懷生國中，對許多住戶而言，每天陪孩子走一段上學之路更是無價。

值得一提的是，東區預期迎來開發潮，目前已有總銷約450億「Diamond Towers台北之星」、總銷約47億「富邦藝庭」、總銷約50億「大華建設忠孝懷生都更案」、總銷約100億的「連雲玥恒」，四大案加起來約600多億的推案規模外，未來周邊更有國泰誠品敦南改建、霖園集團「敦南霖園」都更案、福華飯店加盟萬豪集團重整、神旺飯店改建案，除了為東區生活帶來嶄新風貌，也更奠定東區卓越不朽的價值，也促使客戶各快入主的腳步。

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