收台電附連結電費催繳簡訊 查核中心：詐騙訊息

近日有網友分享收到來自台電公司附上不明連結的電費催繳可疑簡訊，稱再逾期將終止供電，經事實查核中心查證為詐騙訊息，提醒民眾提高警覺、勿點選簡訊中連結。

不少網友在社群平台指出，最近收到「台灣電力股份有限公司：貴戶本期電費已逾期，務請限期處理繳費，若逾期，將終止供電」等相關訊息，好奇台電公司是否發電費催繳簡訊，台灣事實查核中心日前已向台電求證。

台電表示，網傳簡訊是詐騙集團假冒台電名義發送的詐騙簡訊，且簡訊中附有不明連結，應是要詐騙用戶個資或信用卡資料，請民眾提高警覺、不要點開連結。

台電指出，以一般用戶電費每兩個月一期來說，台電會從收費日（紙本帳單寄出日後2到3天）起算的第32天及第45天，分別傳送「電費未繳提醒簡訊」給用戶，內容都會註明用戶「電號」與「住址」等資訊供用戶核對。

台電提醒，民眾可透過檢視「發訊號碼」來分辨簡訊真偽。自今年1月起，電費未繳提醒簡訊已全面由111政府專屬短碼簡訊平台發送，發訊號碼會顯示為「111」，內容僅提醒民眾未繳電費的電號及月份，不會提供任何連結，也不會透過簡訊內連結導向繳費畫面。

事實查核中心補充，除了假冒台電發出的電費催繳簡訊外，過去也有假冒台灣自來水公司的水費催繳簡訊、假冒遠通電收的過路費催繳簡訊、假冒監理站的交通罰單催繳簡訊及汽燃費徵收簡訊等。

對於這類假冒政府機關的詐騙簡訊，事實查核中心表示，最好的防範方式就是「不直接點選簡訊中的連結」、「不直接相信簡訊中的電話號碼」。