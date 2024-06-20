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杜正勝引唐獎漢學獎得主許倬雲話 闡揚讀歷史有用

中央社／ 台北20日電

唐獎第6屆漢學獎由歷史學者許倬雲一人獨得，前教育部長杜正勝今天在記者會中分享許倬雲的一句話：「歷史是各種學問的十字路口。」說明讀歷史有用，學會歷史，未來可有許多發展方向。

113學年大學申請入學13日放榜，受到AI（人工智慧）風潮影響，理工科系大學招生亮眼，但人文領域校系名額使用率則下降，例如成功大學歷史系申請分發掛零，引起各界議論。

唐獎基金會今天揭曉第6屆漢學獎得主為著名史學家、美國匹茲堡大學榮休校聘講座教授許倬雲，並邀請美國哈佛大學講座教授王德威、台灣前教育部長杜正勝等人，一同分析許倬雲的貢獻。

記者會上有媒體問及，近年台灣文史領域科系出現招生危機。王德威表示，不只是台灣，包括中國、日本、北美等地，都面臨文科就讀意願急遽降低的現象，其中原因很多，包括全球社會動盪、AI（人工智慧）風潮等。

王德威表示，文史對每個文明來說，仍是重要的因素。或許各國不須那麼多的文史專業研究人才，但文史訓練對於涵養公民意識、國家光榮感等，仍有積極的意義。

杜正勝則分享，他在1966年進入台灣大學歷史系，當時系主任許倬雲在走廊上勉勵新生：「歷史是各種學問的十字路口。」雖然只有極少數的人以後會當歷史學家，但學會歷史，未來往各種領域、學問發展也沒有問題。

許倬雲當時的話，讓杜正勝留下深刻印象。後來他在清華大學任教，開設「時代社會與人物」通識課程，讓工學院的學生選讀，杜正勝延續許倬雲的理念，第一堂課就跟學生說：「如果你只想當工程師，可以不必上這門課；但如果你想做主管、領導位置，這門課對你還有點用。」

唐獎執行長陳振川表示，唐獎創辦人尹衍樑本身就是學歷史，把企業經營的有聲有色；許倬雲在中國北京大學EMBA曾開過一門課叫「從歷史看管理」，至今仍有類似課程，可見學歷史有助於企業管理。

今天記者會上，杜正勝提到，許倬雲出生時就有手腳的嚴重障礙，一生不知道動過多少次手術，「他一切都不正常，就是頭腦正常。」然而許倬雲仍努力克服障礙，除了持續進行學術研究，也花了一番功夫學會游泳，讓「好手好腳」的後輩們感到佩服。

陳振川也分享一封幾天前收到的信，許倬雲提到剛去匹茲堡大學物理治療部門調整輪椅裝置，這是十幾年來第一次坐專車出門，可見他所面臨的艱難。然而即便如此，許倬雲仍持續投入研究，去年陸續出版了3本書，與唐獎基金會往來聯繫，速度也非常快，展現的毅力讓人感佩。

台灣大學文學院今天透過臉書專頁，分享許倬雲獲獎的好消息。文中提到許倬雲一生致力開創史學研究新領域，主張歷史研究應與社會科學對話，因此開啟台灣史學界對社會經濟史的重視。

台大文學院指出，許倬雲是「廣域」與「實踐」典範，也正是文學院在學術研究及培育人才上所追求的目標。期許師生共同努力，延續許倬雲宏觀的視野、跨領域的知識對話，並知行合一，付諸實踐，發揮社會影響力。

唐獎 考古 記者會

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