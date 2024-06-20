快訊

大量瓦斯外洩、泥水噴濺！新北中和工地挖破瓦斯管線 消防急疏散

新青安炒熱房市...買房最好時機？律師點出8關鍵：買得起是否等於養得起

博愛座存廢惹議 衛福部長：為求社會和諧一定保留 名稱可討論

民團籲今年完成難民法立法 內容要符合國際標準

中央社／ 台北20日電

今天是「世界難民日」，國際特赦組織台灣分會等民間團體召開記者會，呼籲台灣政府落實國際人權公約審查建議，遵照國家人權行動計畫時程，在今年完成符合國際標準的難民法立法，並加速現有的專案審查進度。

國際特赦組織台灣分會與台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟今天在立法院召開記者會，做上述主張。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎說明，難民是全球必須迫切面對的議題，一向希望以人權價值立足於國際社會的台灣，更無法置身事外。沒有難民法，台灣除了無法與其他高舉人權價值的盟國站在同一陣線，更會導致在台貢獻多年的外籍人士離開台灣，造成台灣社會與經濟的損失。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧表示，目前處理外國人與無國籍人的法律不夠周延，導致援助團體與相關部會以專案方式處理某些居留問題，但這些做法容易招致處理程序不夠公開透明，以及受到各種主客觀因素影響，台灣應盡速制定符合國際人權標準的難民法。

出席記者會的民進黨立委沈伯洋、台灣民眾黨立委麥玉珍則回應，會在立法院下一個會期提出難民法草案。

人權 國際特赦組織 難民

延伸閱讀

國會改革街頭宣講 蘇巧慧喊話國眾兩黨：支持覆議案

遭沈伯洋點名跟傅崐萁有毀台計畫 黃國昌驚訝：他精神狀態還好嗎？

沈伯洋提案遭擋…公督盟批藍讓民主倒退16年 國民黨反擊：當側翼前先作功課

沈伯洋拋第五縱隊 黃國昌酸：匪諜就在身邊

相關新聞

麥寮電廠延役惹議 張麗善：支持電廠轉燃氣但中央政策說清楚

六輕麥寮燃煤電廠與台電簽訂25年購售電合約，3部機組今、明兩年陸續屆期除役，日前已提出許可證展延申請，環團要求雲林縣長張...

緩解缺電危機？最大民營燃煤麥寮電廠傳續約 環團批跳票

即將進入夏季用電高峰，但隨著核三廠1號機即將在7月27日停機，日前已開始遞減運傳，未料近日卻陸續傳出內科、屏東市、台北市西門町接續出現跳電、停電，讓外界高度憂心今夏供電恐陷危機。如今又傳即將合約到期除役的全台最大民營燃煤電廠麥寮電廠，經濟部擬與麥寮續約，引發外界救援電力的聯想。

唐獎漢學獎頒給中研院士許倬雲 首位台灣出身得主

2024第六屆唐獎漢學獎揭曉，由94歲歷史學家許倬雲獲獎，表彰他在漢學領域的卓越貢獻。唐獎基金會得獎理由中指出，許倬雲的...

核三如期除役將陷缺電危機？麥寮電廠傳續約 環團批無預警跳票

即將進入夏季用電高峰，但隨著核三廠1號機即將在7月27日停機，日前已開始遞減運傳，未料近日卻陸續傳出內科、屏東市、台北市...

照片看歷史／1955年女播音員遭家暴夫開槍傷下體 台大醫聯手美專家取子彈

1955年6月20日，因與丈夫、聯勤總部外事人員訓練班副主任車啟亮發生口角，而遭車男開槍擊傷的李宗芝，在中美外科醫生合作下，當日上午在台大醫院外科第三手術室開刀取出體內槍彈，手術歷時三個多小時。這起案件當時引發社會輿論關注，婦聯會甚至多次舉行座談會聲援李宗芝，車啟亮後也因此案遭判刑落獄。

【專家之眼】大禹治水不知道也沒關係？

最近有家長發現，明星高中的孩子們不知道「大禹治水」的典故，非常震驚，直呼是不是108課綱發威了？有人說，大禹治水是神話而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。