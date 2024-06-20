民團籲今年完成難民法立法 內容要符合國際標準
今天是「世界難民日」，國際特赦組織台灣分會等民間團體召開記者會，呼籲台灣政府落實國際人權公約審查建議，遵照國家人權行動計畫時程，在今年完成符合國際標準的難民法立法，並加速現有的專案審查進度。
國際特赦組織台灣分會與台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟今天在立法院召開記者會，做上述主張。
國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎說明，難民是全球必須迫切面對的議題，一向希望以人權價值立足於國際社會的台灣，更無法置身事外。沒有難民法，台灣除了無法與其他高舉人權價值的盟國站在同一陣線，更會導致在台貢獻多年的外籍人士離開台灣，造成台灣社會與經濟的損失。
人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧表示，目前處理外國人與無國籍人的法律不夠周延，導致援助團體與相關部會以專案方式處理某些居留問題，但這些做法容易招致處理程序不夠公開透明，以及受到各種主客觀因素影響，台灣應盡速制定符合國際人權標準的難民法。
出席記者會的民進黨立委沈伯洋、台灣民眾黨立委麥玉珍則回應，會在立法院下一個會期提出難民法草案。
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