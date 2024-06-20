快訊

大量瓦斯外洩、泥水噴濺！新北中和工地挖破瓦斯管線 消防急疏散

新青安炒熱房市...買房最好時機？律師點出8關鍵：買得起是否等於養得起

博愛座存廢惹議 衛福部長：為求社會和諧一定保留 名稱可討論

許倬雲獲唐獎漢學獎 擅抓歷史本質引進社科方法

中央社／ 台北20日電

唐獎第6屆漢學獎由美國匹茲堡大學榮休校聘講座教授許倬雲一人獨得，他擅長運用社會科學方法研究中國歷史，專精秦漢史，並從中延伸、發掘長期歷史的本質問題。

唐獎基金會今天由漢學獎召集人、美國哈佛大學講座教授王德威揭曉2024年漢學獎得主，並邀請許倬雲的學生、前教育部長杜正勝介紹許倬雲的貢獻。

許倬雲於1930年出生於中國福建廈門，今天透過連線分享感言，他謙虛地說，得到唐獎是幸運，世界上和他水平一樣的至少還有10多名，「這不包括過去和未來的人」。

許倬雲也提到，他和2014年漢學獎得主余英時、2020年得主王賡武都是同年出生、生肖都屬馬，雖各有專精和研究方向，相同點是都很認真唸書。他期盼這次獲獎能進一步帶動年輕和中年學者，「到94歲還有人認可你，這比80歲中狀元還難」。

王德威指出，許倬雲的代表性理論為「中國文化三原色」，包括在著作「西周史」中對親緣社會華夏意識的詮釋，在「求古編」對文官制度的探討，在「漢代農業」對精耕細作與市場經濟的分析，「三原色」形成一種融會貫通的大歷史解釋，達到相當的學術高度。

另外，許倬雲也提出「網絡理論」，認為經濟體系、社會接觸、政治統治和思想傳播等，都離不開道路體系，如同樹木的主幹與分枝，構成中國歷史的複合體。

杜正勝回憶，當時他在清華大學任教，邀請許倬雲做一系列的演講，許倬雲便是在清大將長期思考的問題總結出「三原色」理論。如今將近40年過去，「三原色」仍是中國史研究的重點之一，即便是放在近代的中國，雖然社會結構和古代已有很大的改變，但重視親族關係及文官政治傳統等，仍影響深遠。

杜正勝提到，許倬雲最厲害之處，在於能抓到長期歷史的本質問題。許倬雲專精中國古代史，但探討的問題不止於周、秦、漢，例如著作「萬古江河」就是談中國2000年來的文化根源，從專精延伸出更大的視野。

許倬雲的通史著作則將重點放在文化的涵容和交流，他從華夏民族文化出發，論述與周遭民族的聯繫和互相影響，讓社會大眾能夠更理性、客觀地認識中國在世界的定位。

許倬雲將社會科學方法引進歷史學中，在台灣學界尤其具有領頭的意義。杜正勝提到，許倬雲講述春秋、戰國時代的社會流動，便運用統計分析的方法，整理史料中各國菁英的出生身分、後來能爬到多高的政治地位，進而帶出周代從原本階級分明的封建社會，逐漸走向階級流動、開放的社會。

唐獎

延伸閱讀

唐獎漢學獎頒給中研院士許倬雲 首位台灣出身得主

唐獎漢學獎頒給歷史學者許倬雲 首名台灣出身得主

唐獎頒給「GLP-1」研究團隊 醫：帶來糖尿病治療革命

唐獎生技醫藥獎公布 糖尿病、肥胖用藥GLP-1研究獲獎

相關新聞

麥寮電廠延役惹議 張麗善：支持電廠轉燃氣但中央政策說清楚

六輕麥寮燃煤電廠與台電簽訂25年購售電合約，3部機組今、明兩年陸續屆期除役，日前已提出許可證展延申請，環團要求雲林縣長張...

緩解缺電危機？最大民營燃煤麥寮電廠傳續約 環團批跳票

即將進入夏季用電高峰，但隨著核三廠1號機即將在7月27日停機，日前已開始遞減運傳，未料近日卻陸續傳出內科、屏東市、台北市西門町接續出現跳電、停電，讓外界高度憂心今夏供電恐陷危機。如今又傳即將合約到期除役的全台最大民營燃煤電廠麥寮電廠，經濟部擬與麥寮續約，引發外界救援電力的聯想。

唐獎漢學獎頒給中研院士許倬雲 首位台灣出身得主

2024第六屆唐獎漢學獎揭曉，由94歲歷史學家許倬雲獲獎，表彰他在漢學領域的卓越貢獻。唐獎基金會得獎理由中指出，許倬雲的...

核三如期除役將陷缺電危機？麥寮電廠傳續約 環團批無預警跳票

即將進入夏季用電高峰，但隨著核三廠1號機即將在7月27日停機，日前已開始遞減運傳，未料近日卻陸續傳出內科、屏東市、台北市...

照片看歷史／1955年女播音員遭家暴夫開槍傷下體 台大醫聯手美專家取子彈

1955年6月20日，因與丈夫、聯勤總部外事人員訓練班副主任車啟亮發生口角，而遭車男開槍擊傷的李宗芝，在中美外科醫生合作下，當日上午在台大醫院外科第三手術室開刀取出體內槍彈，手術歷時三個多小時。這起案件當時引發社會輿論關注，婦聯會甚至多次舉行座談會聲援李宗芝，車啟亮後也因此案遭判刑落獄。

【專家之眼】大禹治水不知道也沒關係？

最近有家長發現，明星高中的孩子們不知道「大禹治水」的典故，非常震驚，直呼是不是108課綱發威了？有人說，大禹治水是神話而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。