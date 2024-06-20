許倬雲獲唐獎漢學獎 擅抓歷史本質引進社科方法

唐獎第6屆漢學獎由美國匹茲堡大學榮休校聘講座教授許倬雲一人獨得，他擅長運用社會科學方法研究中國歷史，專精秦漢史，並從中延伸、發掘長期歷史的本質問題。

唐獎基金會今天由漢學獎召集人、美國哈佛大學講座教授王德威揭曉2024年漢學獎得主，並邀請許倬雲的學生、前教育部長杜正勝介紹許倬雲的貢獻。

許倬雲於1930年出生於中國福建廈門，今天透過連線分享感言，他謙虛地說，得到唐獎是幸運，世界上和他水平一樣的至少還有10多名，「這不包括過去和未來的人」。

許倬雲也提到，他和2014年漢學獎得主余英時、2020年得主王賡武都是同年出生、生肖都屬馬，雖各有專精和研究方向，相同點是都很認真唸書。他期盼這次獲獎能進一步帶動年輕和中年學者，「到94歲還有人認可你，這比80歲中狀元還難」。

王德威指出，許倬雲的代表性理論為「中國文化三原色」，包括在著作「西周史」中對親緣社會華夏意識的詮釋，在「求古編」對文官制度的探討，在「漢代農業」對精耕細作與市場經濟的分析，「三原色」形成一種融會貫通的大歷史解釋，達到相當的學術高度。

另外，許倬雲也提出「網絡理論」，認為經濟體系、社會接觸、政治統治和思想傳播等，都離不開道路體系，如同樹木的主幹與分枝，構成中國歷史的複合體。

杜正勝回憶，當時他在清華大學任教，邀請許倬雲做一系列的演講，許倬雲便是在清大將長期思考的問題總結出「三原色」理論。如今將近40年過去，「三原色」仍是中國史研究的重點之一，即便是放在近代的中國，雖然社會結構和古代已有很大的改變，但重視親族關係及文官政治傳統等，仍影響深遠。

杜正勝提到，許倬雲最厲害之處，在於能抓到長期歷史的本質問題。許倬雲專精中國古代史，但探討的問題不止於周、秦、漢，例如著作「萬古江河」就是談中國2000年來的文化根源，從專精延伸出更大的視野。

許倬雲的通史著作則將重點放在文化的涵容和交流，他從華夏民族文化出發，論述與周遭民族的聯繫和互相影響，讓社會大眾能夠更理性、客觀地認識中國在世界的定位。

許倬雲將社會科學方法引進歷史學中，在台灣學界尤其具有領頭的意義。杜正勝提到，許倬雲講述春秋、戰國時代的社會流動，便運用統計分析的方法，整理史料中各國菁英的出生身分、後來能爬到多高的政治地位，進而帶出周代從原本階級分明的封建社會，逐漸走向階級流動、開放的社會。